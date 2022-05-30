Camide buluştular - Son Dakika
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Camide buluştular

30.05.2022 09:33
Camide buluştular

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Cami Buluşmaları çerçevesinde Güney Köyü Camiinde program düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Cami Buluşmaları çerçevesinde Güney Köyü Camiinde program düzenlendi.

Programa İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Veysel Yılmaz, Gençlik Koordinatörleri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, gençlere cami ve cemaatle yapılan ibadetin önemini anlattı.

Karataş, "Cami ve mescitler her şeyden önce içinde Allah'ın adı anılan, sabah akşam tespih edilip Allah'a ibadet edilen mekanlardır. Bu sebeple Peygamberimiz mescitlerin, camilerin Allah'a en sevimli mekanlar olduğunu beyan buyurmuştur. Camide cemaatle namaz kılmanın sevabı, cami dışında tek başına herhangi bir yerde kılınan namazın çok üstündedir. Camiler; aynı safta omuz omuza, diz dize, yan yana, gönül gönüle namaz kıldığımız mabetlerimizdir" dedi. - SİVAS

Camide buluştular
Camide buluştular

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Kaynak: İHA

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