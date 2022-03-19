Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü

19.03.2022 00:57
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve çeşitli STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yüzbaşı Ali Şahin, şunları söyledi:

"Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm Dünya'ya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin vatan için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefalar anaların ve anaların elini öperek 'Hakkını helal et cefakar ana, canım feda olsun kutsal vatana' diyen yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, tarih sahnesine çıkan Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatan için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7'sinden 70'ine kadın - erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur"

Törenin ardından Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin bir öğünlük yemeği üzüm hoşafı ve ekmek meydandaki vatandaşlara dağıtıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü - Son Dakika


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