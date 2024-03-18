Ordu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü anma programı düzenlendi

Ordu\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıldönümü anma programı düzenlendi

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Programda yapılan konuşmalarda şehitlerin önemi vurgulandı ve Vali tarafından Şehitlik Şeref Defteri imzalandı.

18.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:29
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Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ordu Şehitliği'nde düzenlenen program çerçevesinde Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile derneklerin çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için saygı akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Programda Jandarma Asb. Kd. Üçvş. Bayram Akşahin, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Akşahin, "Ülkemizin bekası için seve seve canlarını feda eden, ulusumuzu tarihin her sayfasında onurla yer almasını sağlayan, kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla andığımız gündür. Ulusumuzun tarihi, her sayfası altın harfler ile yazılmış destanlarla doludur. Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 109 yıl önce 18 Mart 1915'de Çanakkale'de yazılmıştır. Çanakkale'de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yedirmiş, zafer mertlik ile kucaklaşmış ve ölüm şehit olmak ile yüceltilmiştir. Türk ulusunun Atatürk ile kavuştuğu muhteşem zaferin adı olan Çanakkale, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol 'Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı, sonrasında ise protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, protokol üyeleri ve öğrenciler de katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Çanakkale, 18 Mart, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü anma programı düzenlendi - Son Dakika

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