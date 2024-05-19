Başkan Sandıkçı, 19 Mayıs\'ta gençlerle bir araya geldi

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerin bayram sevincini paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Şehrimizde yakılan bağımsızlık meşalesi, topyekun bir milli zaferin kapılarını aralamıştır" dedi.

Canik'teki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın gençlerle ve milli sporcularla gerçekleştirdiği otobüs turunda vatandaşlar, gençlerle birlikte otobüsten çalan 19 Mayıs marşlarına eşlik etti. Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği kutlama programlarında, bayram sevinci 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

Milli Mücadele'nin ilk adımının Samsun'da atıldığına dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bundan tam 105 yıl önce bağımsızlığımıza giden yolda ilk adım Samsun'umuzda atıldı. 19 Mayıs bizlere bir kez daha gösteriyor ki, aziz milletimiz bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir zaman taviz vermemiştir ve her ne olursa olsun vermeyecektir" diye konuştu.

"Gençliğimiz ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacaktır"

Gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda ileriye taşımaya devam edeceklerine inandıklarını dikkat çeken Başkan Sandıkçı, "19 Mayıs gençliğimize olan güvenin simgesidir. Gençliğimiz, şehrimizde yakılan bağımsızlık meşalesinin ebedi savunucuları olarak bilim, teknoloji ve sanat başta olmak üzere özgün çalışmaları, ürettikleri yerli ve milli eserlerle ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacaktır. Bu vesileye başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet ve bayrak uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN