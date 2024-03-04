Çankaya Belediyesi Mart Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri

Çankaya Belediyesi, mart ayı kültür sanat etkinliklerine sergilerle başladı.
Çankaya'da "Karma Plastik Sanatlar Sergisi", "Yağmurun Kadınları" fotoğraf sergisi ve "VI. Karma Resim Sergisi" Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Çankaya Belediyesi'nin güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine ücretsiz hazırlık kursları öğrencilerinin Resim Sergisi de 10 Mart'a kadar açık olacak.
"KARMA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ"
Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesi, Akademi'nin kuruluşunun 142. yılını geleneksel "Karma Plastik Sanatlar Sergisi" ile kutluyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılan sergiye sanatçılar Azimet Karaman, Birsen Salahi, Canan Deliduman, Deniz O¨zmen, Dursun Boran Oran, Gu¨lnur Varol, Gu¨r Dalkıran, Gu¨zin Gu¨rsel, Hatice Kumbaracı Gu¨rso¨z, Himmet Gu¨mrah, I·brahim Halil Tu¨rker, I·lknur Kazak, Lu¨tfu¨ Gu¨nay, Mete Demirbas¸, Murat Agˆc¸ic¸ek, Nazan So¨nmez, Nesrin Soyer, Nuran Altıata Kuzulugil, Semra Kalınbayrak, U¨lku¨ Bartınlıogˆlu, Mustafa Fehmi İlik ve Yu¨ksel (Boz) O¨cal eserleriyle katkı sağlıyor. Sergi, 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
"YAĞMURUN KADINLARI" FOTOĞRAF SERGİSİ
Sanatçı Varol Uzlu, "Yağmurun Kadınları" fotoğraf sergisini Çankayalılarla buluşturdu. Sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Kuzey'in Uşakları folklor grubunun halk oyunları gösterisiyle açıldı. Sanatçı Uzlu sergisinde Karadeniz'de kadının hikayesini kendi dünyasındaki doğal fotoğraflarla bir araya getiriyor. Karadeniz kadınının ataerkil bir toplumdaki varoluşunu simgeleyen 44 eserden oluşan fotoğraf sergisi, 12 Mart'a kadar Çankayalıları ağırlayacak.
"VI. KARMA RESİM SERGİSİ"
Can Kafdağlı, Mediha Bezgin ve Nuray Alemdaroğlu'nun oluşturduğu Atölye 3'ümüz rehberliğinde gerçekleşen "VI. Karma Resim Sergisi" de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Resimdeki tecrübelerini, doğada ve yaşamlarında yakaladıkları detayları tuvale aktaran Atölye 3'ümüz ressamları, eserlerini Didem Özyürek, Özden Bilgin, Zehra Pamuk, Funda Topallar, Şebnem Efe, Emel Tarhan ve Ayşe Yazıcı Kaya'nın da suluboya ve yağlıboya çalışmaları eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sundu. 10 Mart'a kadar açık kalacak.
Çankaya Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak başlattığı güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine ücretsiz hazırlık kurslarına katılan 35 öğrencinin 100'ün üzerindeki eseri, 10 Mart'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
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AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
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