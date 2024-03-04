Çankaya Belediyesi Mart Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri

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Çankaya Belediyesi, mart ayı kültür sanat etkinliklerine sergilerle başladı.

Çankaya'da "Karma Plastik Sanatlar Sergisi", "Yağmurun Kadınları" fotoğraf sergisi ve "VI. Karma Resim Sergisi" Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Çankaya Belediyesi'nin güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine ücretsiz hazırlık kursları öğrencilerinin Resim Sergisi de 10 Mart'a kadar açık olacak.

"KARMA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ"

Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesi, Akademi'nin kuruluşunun 142. yılını geleneksel "Karma Plastik Sanatlar Sergisi" ile kutluyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılan sergiye sanatçılar Azimet Karaman, Birsen Salahi, Canan Deliduman, Deniz O¨zmen, Dursun Boran Oran, Gu¨lnur Varol, Gu¨r Dalkıran, Gu¨zin Gu¨rsel, Hatice Kumbaracı Gu¨rso¨z, Himmet Gu¨mrah, I·brahim Halil Tu¨rker, I·lknur Kazak, Lu¨tfu¨ Gu¨nay, Mete Demirbas¸, Murat Agˆc¸ic¸ek, Nazan So¨nmez, Nesrin Soyer, Nuran Altıata Kuzulugil, Semra Kalınbayrak, U¨lku¨ Bartınlıogˆlu, Mustafa Fehmi İlik ve Yu¨ksel (Boz) O¨cal eserleriyle katkı sağlıyor. Sergi, 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

"YAĞMURUN KADINLARI" FOTOĞRAF SERGİSİ

Sanatçı Varol Uzlu, "Yağmurun Kadınları" fotoğraf sergisini Çankayalılarla buluşturdu. Sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Kuzey'in Uşakları folklor grubunun halk oyunları gösterisiyle açıldı. Sanatçı Uzlu sergisinde Karadeniz'de kadının hikayesini kendi dünyasındaki doğal fotoğraflarla bir araya getiriyor. Karadeniz kadınının ataerkil bir toplumdaki varoluşunu simgeleyen 44 eserden oluşan fotoğraf sergisi, 12 Mart'a kadar Çankayalıları ağırlayacak.

"VI. KARMA RESİM SERGİSİ"

Can Kafdağlı, Mediha Bezgin ve Nuray Alemdaroğlu'nun oluşturduğu Atölye 3'ümüz rehberliğinde gerçekleşen "VI. Karma Resim Sergisi" de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Resimdeki tecrübelerini, doğada ve yaşamlarında yakaladıkları detayları tuvale aktaran Atölye 3'ümüz ressamları, eserlerini Didem Özyürek, Özden Bilgin, Zehra Pamuk, Funda Topallar, Şebnem Efe, Emel Tarhan ve Ayşe Yazıcı Kaya'nın da suluboya ve yağlıboya çalışmaları eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sundu. 10 Mart'a kadar açık kalacak.

Çankaya Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak başlattığı güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine ücretsiz hazırlık kurslarına katılan 35 öğrencinin 100'ün üzerindeki eseri, 10 Mart'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.