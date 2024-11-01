Çankırı'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis, 14-28 Ekim tarihlerinde 108 aranan şahıs ve 15 göçmeni yakaladı.

01.11.2024 20:42
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Çankırı'da aranan 108 şahıs yakalandı

ÇANKIRI - Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 108 şahıs ile 15 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-28 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 108 şahıs ile 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 56 adet galara, bin 751 adet sentetik ecza hapı, bin 884 adet ecstasy, 8 gram metamfetamin, 0,35 gram kannabinoid, 170 gram bonzai, 30 mililitre sıvı bonzai, 17,52 gram esrar, 2 gram eroin, 7 adet sentetik uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 480 adet dolu makaron, 2 adet tabanca ve bin 454 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 108 şahıstan 12'si tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 220 araç trafikten men edilirken 3 bin 148 araç sürücüsüne toplamda 6 milyon 994 bin 608 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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