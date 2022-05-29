Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret

29.05.2022 12:27
Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret

Almanya'nın Dortmund kentine bağlı bölge belediyesi Castrop Rauxel Belediye Başkanı Rajko Kravanja ve beraberindeki heyet Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nu ziyaret etti.

Almanya'nın Dortmund kentine bağlı bölge belediyesi Castrop Rauxel Belediye Başkanı Rajko Kravanja ve beraberindeki heyet Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete, Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Zonguldak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Buğra Özçelik de eşlik etti. Ziyaretin ardından, Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Almanya'dan gelen heyet akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Ticaret Odası Başkanı Metin Demir ve birçok davetlinin katıldığı akşam yemeğinde iki ülkenin ortaklaşa yaptığı çalışmalar ve sonraki süreç hakkında istişarelerde bulunuldu. Taraflar iki ülkenin şehirleri arasındaki ilişkilerin artması ve dostluğun pekişmesi noktasında fikir birliğine vardı.

Kardeş şehirlerin gelecek aktivitelerine ilişkin ve ZBEÜ ile ilişkiler üzerine görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası Rektör Vekili Prof. Dr. Kutoğlu, Almanya Castrop-Rauxel şehriyle kardeş olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek her iki şehrin de maden şehri olduğunu ve bu ortak özellik üzerinden neler yapılabileceği hususunda görüş alış verişinde bulunduklarını açıkladı. Bilhassa, Ar-Ge çalışmalarının altını çizen Prof. Dr. Kutoğlu, çeşitli konularda işbirlikleri için Başkan Kravanja ile mütalaa etti. Taraflar, Türk-Alman günlerinin düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşıldı. - ZONGULDAK

Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret
Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret
Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret

YORUMLAR
500
Alman heyet Türkiye'nin ilk maden müzesini gezdi Alman heyet Türkiye'nin ilk maden müzesini gezdi Essen Başkanı Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti Essen Başkanı Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Zonguldak, Dortmund, Almanya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 12:34:39. #1.13#
SON DAKİKA: Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement