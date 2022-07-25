Çocuğuna bakar gibi keçisine bakıyor! Altı bile bezlenen keçinin tek kötü huyu çay tiryakiliği - Son Dakika
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Çocuğuna bakar gibi keçisine bakıyor! Altı bile bezlenen keçinin tek kötü huyu çay tiryakiliği

25.07.2022 13:04

Aydın'ın Kemer Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Bilgisever "Ninja" adını verdiği 4 aylık keçiye çocuk bakar gibi bakıyor. Altına bez bağlayıp sokakta gezdirdiği keçisine bir anne gibi yaklaşan Bilgisever, "Biz ne yersek o da aynılarını yiyor ama çayı görünce yerinde duramıyor, onlarca bardak çay içiyor" açıklamasını yaptı.

Kemer Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Bilgisever (41) apartman dairesindeki evinde baktığı keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor. Ninja adını verdiği 4 aylık keçisinin altını bezleyen Bilgisever, boynuzlarına taktığı pembe köpükler ile de çevreye zarar vermesini engelliyor.

MAHALLELİ YOĞUN İLGİLİ GÖSTERİYOR

Ninja ile her gün mahallede gezmeye çıkan Bilgisever, vatandaşların keçiye yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, "Hedefim apartman dairesinden kurtulup bahçeli bir eve geçmek. Hayvanları çok seviyorum, bu nedenle bahçeli bir evim olursa baktığım hayvan sayısını mutlaka çoğaltacağım" dedi.

Evinde beslediği keçiye, bebek gibi bakıyor! Tek kötü huyu çay tiryakiliği

"ÖLENE KADAR NİNJA'YA BAKMAK İSTİYORUM"

Kendisi küçükken anneannesinin adak olarak aldığı keçi kesilince çok üzüldüğünü ve o zamandan bu yana hep bir keçi sahibi olmak istediğini belirten Ayşe Bilgisever, "Ben çok küçükken anneannem siyah bir keçi almıştı. Onunla oyun oynayıp zaman geçiriyorduk. Bir keresinde evden kaçtığında yaklaşık 3 kilometre boyunca peşinden koşup zor da olsa yakalamıştık. O'nu çok seviyordum. Anneannemin keçiyi adak olarak aldığını bilmiyorduk. Keçiden ayrıldıktan sonra çok üzüldüm. O günden bu yana bu olay benim içimde bir uhde olarak kaldı. Hep bir keçim olsun çok istedim. Bu sene bahar aylarında yavru keçi çok aradım ve her yere haber gönderdim. Allah bir şekilde nasip etti ve Ninja'yı çıkarttı karşımıza. Harika bir duygu, kelimelerle ifade edemem. Mayıs ayından bu yana birlikteyiz. Birlikte yaşlanmak ve ölene kadar Ninja'ya bakmak istiyorum. Ninja ile hayat çok güzel. Bazen benimle, bazen de annem ile uyuyor. Uyurken onu seyretmek o kadar güzel oluyor ki, kelimelerle ifade edemem. Sabah kalktığımızda kahvaltı masasına ondan ayrı oturmayız. Yanında insan olmadan kesinlikle durmuyor. Ben okulda çalışıyorum, o dönemlerde işe gittiğimde arkamdan direkt resmen 'Anne, anne' diye bağırıyor" dedi.

Evinde beslediği keçiye, bebek gibi bakıyor! Tek kötü huyu çay tiryakiliği

"ANNEMİN ÇAY BARDAĞINA SALDIRDI"

Keçisinin çayı çok sevdiğini ve çay bardağını görür görmez çay içmek için sabırsızlandığını belirten Bilgisever, "Ninja tam bir çay tiryakisi. Bir gün annemin çay bardağına resmen saldırdı. O gün bu gündür asla çay içmediği gün yok. Her sabah çayını içer daha sonra benimle kahvesini içer. Ardından salatalığını, domatesini, karpuzunu yer. Aldığım günden bu yana yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen yemden doğru dürüst yemedi. Yemin yarısı halen daha duruyor. Onun yerine bizimle birlikte; fasulye, bezelye, pilav ve makarna yiyor. Bir insanın yapabileceği her şeyi yapıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Evinde beslediği keçiye, bebek gibi bakıyor! Tek kötü huyu çay tiryakiliği

BOYNUZLARINA KÖPÜK GEÇİRDİ

Bilgisever sözlerine şöyle devam etti: "Biz ona, o da bize alıştı. Resmen çocuğumuz gibi oldu artık. Ben hiç ayrılamayacağım diye düşünüyorum. Şu anda apartman dairesinde yaşıyoruz ve bahçeli bir eve geçmeyi düşünüyoruz. Hatta prefabrikten bir ev yapmak istiyoruz. Önünde hayvanlarım olsun, az bir sebzem olsun bana yeter. Beze kendisi de alıştı. Bezi çıkartır ve takarken bana yardımcı oluyor. Büyüdükçe de boynuzları sivri çıkmaya başladı ve severken bize batıyordu. Ben de hem bize hem de çevreye zarar vermemesi için araştırırken böyle bir yöntem buldum. Boynuzlarına geçirdiğim köpükler sayesinde artık sorun olmuyor. Böyle daha güzel ve sevimli oldu" dedi. Kızı, damadı ve torunu ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Havva Cerit, "Kızım tüm hayvanları çok seviyor ama keçilere karşı ayrı bir ilgisi vardı. Yıllardır beslemek istiyordu sonunda bir yerden buldu ve eve getirdi. Keçi beni de çok seviyor, birlikte uyuyoruz, birlikte yemek yiyip çay içiyoruz. Ben yatıyorum gelip yanı başıma yatıyor. O'nu çok seviyorum" dedi.

Evinde beslediği keçiye, bebek gibi bakıyor! Tek kötü huyu çay tiryakiliği
Evinde beslediği keçiye, bebek gibi bakıyor! Tek kötü huyu çay tiryakiliği
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Kaynak: İHA

Efeler, Kemer, Aydın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuğuna bakar gibi keçisine bakıyor! Altı bile bezlenen keçinin tek kötü huyu çay tiryakiliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğuna bakar gibi keçisine bakıyor! Altı bile bezlenen keçinin tek kötü huyu çay tiryakiliği - Son Dakika
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