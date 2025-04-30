Çaycı İsmet Baba'nın 35 Yılı - Son Dakika
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Çaycı İsmet Baba'nın 35 Yılı

Çaycı İsmet Baba\'nın 35 Yılı

Gaziantep'te 35 yıldır çay servisi yapan İsmet Kılıç, küçük dükkanında sıcak muhabbetiyle tanınıyor.

30.04.2025 13:43
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Gaziantep'in tarihi Almacı Pazarı'nda herkesin 'Çaycı İsmet baba' diye hitap ettiği İsmet Kılıç, etrafa saçan neşesiyle, sıcak muhabbetiyle ve her zaman gülen yüzüyle 35 yıldır müşterilerine çay servisi yapıyor.

Gaziantep'te yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen ve kentin en eski çarşısı olan tarihi Almacı Pazarı'nda 35 yıldır çaycılık yapan İsmet Kılıç, bir metrekarelik dükkanındaki çay ocağında emek vererek hazırladığı çayı müşterilerine servis ediyor. Kentin tarihi yapısıyla özdeşleşen Almacı Pazarı'nda çay ocağını işleten İsmet Kılıç, güne erken saatte başlıyor. Akşam saatlerine kadar çarşı esnafının yanı sıra vatandaşlara da hizmet veren Kılıç, çay servisi yaparken günde 15 kilometre yürüyor. Yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdüren Kılıç, gün doğmadan evinden çıkıp yaklaşık 3 asırlık Almacı Pazarı'ndaki dükkanına geliyor. Günlük temizliğini yapıp, ustasından öğrendiği şekilde çayını demleyen Kılıç, özenle demlediği çayı esnafın ve müşterilerinin beğenisine sunuyor. Kılıç, çarşı esnafı tarafından 'Çaycı İsmet baba' adıyla biliniyor. "Dükkanım küçük ama gönlümüz bol" diyen Kılıç, bugüne kadar alın teriyle kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçük iş yerini görenlerin şaşırdığını belirten Kılıç, yıllardır iki kişinin sığamadığı dükkan sayesinde ailesini geçindirdiğini ifade etti.

"Dükkanım bir metre 20 santimdir"

Çarşıdaki herkesin kendisine "Çaycı İsmet baba" diye hitap ettiğini anlatan İsmet Kılıç, "35 yıldan beri bu çay ocağını çalıştırıyorum. Esnafa, memleketimizi geziye gelen turistlerimize hizmet vermekteyiz. Dükkanım bir metre 20 santimdir. Bu küçük dükkanda para nasıl kazanılır, gelsin görsünler. Her işin kendine göre zorlukları var. Bizim işimizde dolu bardağı götürüp, boş bardağı getirmek ve müşteriyi memnun etmek. İşimizi çok seri bir şekilde yapmamız lazım. Aynı zamanda da esnafımız sürekli çay isteğinden dolayı taze ve güzel çay yapmamız lazım. Çayımızı içenler, 'ellerinize sağlık, harika çaylar içiyoruz' diyorlar" dedi.

"İnsan yaptığı işi sevmeli"

Dükkanın çok küçük olmasına rağmen işini hep severek yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini ifade eden Kılıç, "Sabah namazında dükkanımı açarım. Daha sonra çayımızı demleriz. Esnafımız 07.30 gibi dükkanlarını açar. Çay servisimiz esnafın gelmesiyle başlar ve akşam namazına kadar durmak yok. Sadece 5-10 dakika bir öğle yemeği molası veririz ve akşam 18.30'a kadar buradayız. Ortalama günlük 15 kilometre yol yürüyorum. İşimi severek yapıyorum. Zaten yaptığın işi sevmezsen ve sevmeyerek yaparsan, o işten bir şey anlayamazsın. Fakat işini severek yaparsan sana ilham kaynağı olur, kazancın bereketli olur, güler yüzlü olursun ve müşteri memnuniyeti de daha fazla olur" şeklinde konuştu.

"Çaycı İsmet baba çarşımızın koca çınarı"

Çarşı esnafından Fatih Özsefil de, "Çaycı İsmet baba bizim gönlümüzün sultanı. Komik biri ama çayı, zahteri, kahvesi ve sözleriyle bize ilham veriyor. İsmet babayı seviyoruz, Allah kendinden razı olsun ve çarşımızdan eksik olmasın. Biz kendisinden memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycı İsmet Baba'nın 35 Yılı - Son Dakika

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