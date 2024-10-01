Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor - Son Dakika
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Yerel

Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00'de açılmasına karar verilmişti. Polis ekiplerinin Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

01.10.2024 13:03
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Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

MEZAR 3 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11'DE AÇILACAK

Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

POLİSLER KARACAAHMET'TE NÖBETTE

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

Polis, Cem Garipoğlu\'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat E:
    zenginler ölmez gibi bir inanış oluştu artık fakirlikten adaletsizlikten aklımız şaştı 42 6 Yanıtla
  • Sinan Tunç:
    Gerçekten ölen cem garipoglu olsaydi o mezar taşi okadar silik ve bakimsiz olmazdi 30 1 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    atı alan Üsküdarlı gecti 13 0 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    daha önce aynı kurum onaylamış şimdi farklı bir durum çıkacağına inanmıyorum 1 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Çoktan hazırlandı bile rapor kesin o diye para ın varsa Türkiye de herşeyi yaparsın net! 0 0 Yanıtla
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