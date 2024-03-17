CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karaburun\'da Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışmalarına Karaburun'da devam etti. Temiz enerjinin önemine dikkati çeken Tugay, "Enerji Bakanı, Kınık'ta 'Buraya termik santral yapacağız' demiş. Kınık bir tarım, doğa cenneti. Böyle bir yere termik santral yapmayı düşünen beyinlere karşı biz de 'temiz enerji' diyoruz" dedi.

Kentin dört bir yanında seçmenle buluşan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Mordoğan'a gitti. Tugay, yeniden aday gösterilen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı'nın da katıldığı programda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Birilerinin insanların kafasını karıştırmaya, İzmir'de bir şeylerin kötüye gittiği yönünde algı yaratmaya çalıştığını ifade eden Tugay, "Kimse bu yalanlara inanmasın. İzmir ayakta. İzmir 31 Mart günü o sandıklarda birilerine cevabını verecek. En ufak şüpheye düşüp başınızı eğmeyin. Biz CHP'yiz. Biz Cumhuriyet'i temsil eden değerlerin, Atatürk'ün partisiyiz. Biz bugüne kadar sosyal demokrat belediyecilik ile İzmir'i koruyan partiyiz. Arkamdaki değerli insanlar, başkanlarım ve onlar gibi yüzlerce belediye başkanım bugüne kadar İzmir'in aklını, ruhunu, vicdanını temsil etti. Buradaki her şey bizim korumamız altındaydı. Bundan sonra da devam edecek. Nasıl bir emanete sahip çıkmamız gerektiğini iyi biliyoruz. O duyguyla ben ve benim gibi bir sürü kardeşiniz bu yolda mücadele etme kararlılığıyla meydanlardayız" dedi.

BAŞKAN TUGAY'DAN TEMİZ ENERJİ VURGUSU

Eşsiz doğası ile dikkat çeken ilçede, çevreyi tahrip etmeden temiz enerji elde etmenin formüllerini anlatan Başkan Tugay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Kınık'a termik santral vaadini eleştirdi. Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Bunun mücadelesinin yapıldığı yerlerden birindeyiz. Dünyada iklim krizi var. Şehrin havasını temiz tutalım, iklimini doğasını koruyalım. Biz temiz enerjiyi savunuyoruz. Dün Enerji Bakanı Kınık'ta 'Buraya termik santral yapacağız' demiş. Kınık bir tarım, doğa cenneti. Aslında geçmişte dünyanın en güzel pamuğunun üretildiği topraklar. Böyle bir yere termik santral yapmayı düşünen beyinlere karşı biz de 'temiz enerji' diyoruz. Bir şeyleri istismar etmekten, şehri tahrip etmekten vazgeçmiyorlar. Biz ısrarla doğrunun tarafında olmaya devam edeceğiz. Rüzgardan, güneşten faydalanalım."

"KENTİMİZİN REFAHINI ARTTIRACAĞIZ"

CHP'li belediyelerin bugüne kadar sosyal belediyecilik yaptığını, bundan sonra kalkınma belediyeciliği ile şehrin refahını artıracağını belirten Tugay, şunları söyledi:

"Ülkemizde ekonomi çok kötü. İşsizlik artıyor. Gençlerimiz mutsuz. İnsanlarımıza iş alanları açmak lazım. Şehrin zenginleşmesi lazım. Bunu doğayı tahrip ederek, insanları sağlıksızlaştırarak yapmanız gerekmez. Karaburun'da tarım desteklenir, yöre kalkınır. Turizm desteklenir ama bunu doğayı, kıyıları, denizi tahrip etmeden yapabiliriz. Bu yolda çalışacağımıza söz veriyorum. Önümüzdeki dönemde büyükşehir, üreten herkesin yanında alacak. Tarımsal kalkınmayı destekleyeceğiz. İzmir tarım şehridir. Karaburun gibi turizm cenneti olan yerlerde kültürünü doğasını koruyarak, turizmi destekleyeceğiz."

"İZMİR KARABURUN'A FERİBOT SEFERLERİ BAŞLAYACAK"

İzmir Körfezi'nin kent açısından önemine de dikkati çeken Tugay,"İzmir Körfezi bizim cennetimiz. En kısa zamanda temizleyeceğiz. Körfezi ulaşım için daha aktif kullanacağız. Deniz taksi sözü verdik. İlk 6 ay içinde yapacağız. Belki İzmir'in merkezinden deniz taksilerle Karaburun'a gelmeniz yakın zamanda mümkün olacak. Karaburun merkeze yapacağımız iskeleyle birlikte İzmir'in merkezinden buraya feribot seferleri başlayacak. Eski cezaevinin 5 dönümlük alanında güzel bir kültür merkezi, sosyal tesis yapmak bize kısmet olacak. Karaburun'un sosyal insanlarına bu tesisi kazandıracağım. Alt yapı sorunlarını biliyorum. Arıtma ihtiyaçlarını biliyorum. Tarih vererek söylüyorum. Bozköy, Tepeboz, Yeni Liman, Salman, Küçükbahçe gibi mahallelerimizin alt yapılarını 2024 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. Karaburun merkez Kuyucak bölgeleri alt yapı eksikliklerini 2025 yılının sonuna kadar bitireceğiz."

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR YIKILMAZ BİR KALE"

İzmir'in Türkiye'nin en güçlü en güzel şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Cemil Tugay, "Güzelliği tartışılmaz ama gücünü tartışmak isteyenler var. O da tartışılamaz. İzmir, Türkiye'de bitkisel tarım açısından en fazla üretimin olduğu üçüncü büyükşehir. Hayvansal üretim açısından Türkiye'de ikinci şehir. İzmir halen limanlarıyla Türkiye'nin en fazla ihracatını yapan liman şehirlerinden biri. İzmir'in büyükşehir belediyesi de kendi ayakları üstünde durabilecek güce sahip. Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden birisi. Sahip olduğu varlıklar, bilgi birikimi ve savunduğu değerler açısından yıkılmaz bir kaledir. Hepimizin gurur duyması gerekir. Kentte aksayan her ne varsa, eksik olan ne varsa hepsinin üzerine sonuna kadar gidip en kısa zamanda düzelteceğiz. İzmir tarihine geçecek en iyi belediyecilik çalışmalarından birini ortaya koyacağız" diye konuştu.

"SEÇMEN CHP ÇATISI ALTINDA İTTİFAK YAPACAK"

Hiçbir yanlışın içinde olmadan, kimsenin çıkarına hizmet etmeden, ülkenin değerlerini koruyarak hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

"İnsanlar sandıkta CHP'nin çatısı altında ittifak yapacak. Bize oy verecek. Herkese namus sözü. CHP'ye verdiğiniz oydan pişman olmayacaksınız. 31 Mart'ta hem İzmir'den hem Türkiye'den öyle sonuç çıkaralım ki bizi bu hale getiren, insanları aşağılayan, bölen, parçalayan, kimine yandaş, kimine düşman gözüyle bakan zihniyete gerekli cevabı verelim. Böylece Türkiye'de erken genel seçim olsun."

"31 MART'TA OYUMUZA SAHİP ÇIKALIM"

CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise ilçe halkı ile en zor zamanlarda yan yana olduklarını belirtti. 31 Mart seçimlerinde herkesin oyuna da sandığa da sahip çıkmasını isteyen Erdoğan, "Hükümet 'Oy verin hizmet getirelim' diyor. İzmir'in onlara ihtiyacı yok. İlçenin çehresini değiştirdik. Verdiğimiz sözlerin büyük kısmını da yerine getirdik. Gelecek günler güzelliklere gebe. Ben çıraklık dönemini bitirdim. Şimdi ustalık dönemindeyiz. İki hafta sonra hepimiz sandığa gideceğiz. O sandıkta hepinizden Cemil Başkanım ve kendim için oy bekliyorum. 31 Mart'ta Karaburun Yarımadası'nda, kültürümüzü doğamızı, zeytinimizi, balığımızı, nergisimizi, övündüğümüz endemik bitkilerimizi geleceğe taşımak istiyorsak lütfen birleşelim. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun tek bir yolda oyumuzu kullanalım. Sandıklarımızda, oylarımıza sahip çıkalım. Oyu atmak kadar sahip çıkmak da önemli" dedi.