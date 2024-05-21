Çerkez Sürgünü ve Soykırımı\'nın 160. yılı Samsun\'da anıldı

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Çerkez Sürgünü ve Soykırımı'nın 160. yılı Samsun'da yapılan etkinlikle anıldı.

Samsun'da 21 Mayıs 1864 Çerkez Sürgün ve Soykırımı'nın 160. yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Tütün İskelesinde toplanan Çerkezler ağıtlar söyleyerek, denize kırmızı karanfil bırakıldı. Sürgünde hayatını kaybeden ve Çerkezlerin adlarına hazırlanan temsili mezar taşları da anma töreninde sergilendi.

Programda konuşan Samsun Çerkez Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, "Çerkezler ve diğer Kuzey Kafkasya halkları binlerce yıldır yaşadıkları vatanlarını savunmuş ve diğer halkların vatanlarını işgal etmek peşinde olmamıştır. Orantısız güçlere karşı tamamen kuşatılmış vatanımızı 1763-1864 arasında 101 yıl savunan atalarımız, 21 Mayıs 1864 tarihinde son savaşı da kaybettiler. Savaş sürecinde sivillere yönelik toplu öldürme, ekinlerin ve köylerin yok edilmesi suretiyle yaşam imkanlarının ortadan kaldırılması gibi uluslararası hukuk çerçevesinde tipik soykırım suçları işlenmiştir. Savaştan sonra ise Çerkezlerin kalan nüfusunun tamamına yakını Osmanlı coğrafyasına sürgüne tabi tutulmuştur. Hem bu etnik temizlik ve hem de soykırım ayrı ayrı insanlığa karşı suç niteliğindedir. Çerkezler dağınık iskan edilmiş olmalarına rağmen 160 yıldır yaşadıkları ülkelere her bakımdan nüfuslarına oranla çok üst düzeyde katkı vermektedir. Bugün baktığımızda dünya; demokratik değerlerden, barış ve huzur ortamından uzaklaşarak yeni bir kaos ortamına doğru sürüklenmektedir. Çevremizde büyük insani krizler, savaşlar, yeni soykırımlar yaşanmaktadır. Çok dikkatli olmamız ve dayanışma içinde hareket etmemiz gerekiyor. Tüm ülkeleri ve anavatanımızı büyüyen bu yangından korumamız; bir yandan da küresel yangını demokratik, insani, barışçıl değerler ile söndürmeye çalışmamız gerekiyor. Sürdürülebilir bir barış karşılıklı saygıya dayalı, farklılıkları zenginlik olarak gören demokratik çoğulcu bir anlayışın toplumda ve dünyada hakim olması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda yetkililer başta olmak üzere hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Savaşta ve sürgünde kaybettiklerimizi, bugüne kadar kültür, kimlik ve adalet mücadelemize emek verenlerden vefat edenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Demokratik taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve Çerkez vatandaşlar katıldı. - SAMSUN