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Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı - Son Dakika

Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı

22.01.2022 11:48
Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı

Çeşme'nin markalaşmış işletmesi, yarıyıl tatiline giren Çeşme'deki tüm okulların sınıf birincilerini yemekte ağırladı.

Çeşme'nin markalaşmış işletmesi, yarıyıl tatiline giren Çeşme'deki tüm okulların sınıf birincilerini yemekte ağırladı.

Çeşme'de uzun yıllardır hizmet veren bir işletmenin sahibi Selim Akbaykal, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından başarılı öğrencileri yemekte bir araya getirdi. Tüm okullardaki sınıf birincilerin buluştuğu yemeğe yaklaşık 100 öğrencinin yanı sıra; Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Şube Müdürleri Alpaslan Karaduman ve Ahmet Görceğiz de katıldı.

İşletme sahibi Akbaykal, başarılı öğrencilere ödül olarak yemek vermek istediklerini belirterek, "100'e yakın başarılı öğrenciyi mekanımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Geleceğimiz olan başarılı öğrencilere karne sürprizi olsun istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şahan Çöker de isteğimizi olumlu karşılayınca yemeği gerçekleştirdik. Başarılı öğrencilerimize yaşam boyu üstün başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de, "Pandemiden dolayı eğitimde zorlu bir süreç geçirdik. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız, velilerimiz, idarecilerimiz çok yoruldu. Bugün okullarımızda çocuklarımızın ilk yarı karnelerini verdik. İlk yarıyı kazasız belasız atlattık. Çeşmemizin değerli işletmelerinden birisinin sahibi olan Selim Akbaykal, başarılı öğrencilerimizi yemekte ağırladı. Biz de hem sohbet etme, hem de başarılı öğrencilerimizi tebrik etme olanağı bulduk. Çocuklarımız şimdi tatil yapacak. Bizim için ve öğretmenlerimiz için yeni bir çalışma süreci. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı
Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı
Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Selim, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşmeli başarılı öğrenciler yemekte ağırlandı - Son Dakika


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