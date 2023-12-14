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Ceyhan Belediyesi Bisiklet Evi Açılıyor - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Bisiklet Evi Açılıyor

Ceyhan Belediyesi, Bisiklet Evi'nin açılışını 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirecek. Açılış töreniyle birlikte bisiklet turu ve sanatçı İsmet Tümer'in konseri de düzenlenecek. Tüm Ceyhanlılar ve basın mensupları etkinliğe davet edildi.

Ceyhan Belediyesi Bisiklet Evi Açılıyor
14.12.2023 - 09:36,
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Ceyhan Belediyesi, yapımı tamamlanan Bisiklet Evi'ni 16 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açacak.

16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te yapılacak açılışın ardından 3. Geleneksel Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Adana Extrem BMX Gösterisi ile renklenecek açılış ve saat 14.00'te başlayacak bisiklet turundan sonra saat 15.30'da sanatçı İsmet Tümer de konser verecek.

Bisiklet Evi açılışına tüm Ceyhanlıları ve basın mensuplarını davet eden Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan, bizim evimiz. İlçemize, hemşehrilerimize sevdalıyız. Tüm yüreğimizle hizmet çeşitliliğimize devam edeceğiz. Bu önemli günde tüm komşularımızı dayanışma ruhuyla Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Anaokulu yanında başlayacak etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Bisiklet Evi Açılıyor - Son Dakika
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