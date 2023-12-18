Ceyhan Belediyesi Bisiklet Evi\'ni açtı

Ceyhan Belediyesi, yapımı tamamlanan Bisiklet Evi'ni törenle hizmete açtı.

Adana Extrem BMX ekibinin adrenalin dolu gösterileriyle başlayan açılışla birlikte 3. Geleneksel Ceyhan Bisiklet Turu da gerçekleştirildi.

Bisiklet turuna, Özgür Kadınlar Grubu, Pedal Ceyhan, Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü (ABİT), Erzin İki Gün İki Teker Bisiklet Derneği, Kadirli Bisiklet Kulübü (KABİK), Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Topluluğu, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (ABDOSK), Perşembe Akşamı Bisikletçileri (PAB ADANA), Çukurova Üniversitesi Bisiklet Kulübü (ÇUBiK), Osmaniye Bisiklet Kulübü, Adana Pedaldaş ve Ceyhanlıla katıldı.

"ETKİNLİKLER TÜM HIZIYLA SÜRECEK"

Ceyhanlılar'la birlikte pedal çeviren ve keyifli anlara ortak olan Başkan Hülya Erdem, "Sağlıklı bir yaşam ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için sporun önemini biliyor, bu ilkeyle şehrimize nefes aldıran bir projeye daha imza atmanın onurunu komşularımızla paylaşıyoruz" dedi.

Açılışa ve bisiklet turuna katılanlara teşekkür eden Başkan Hülya Erdem, etkinliklerin tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

Bisiklet Evi açılışı ve bisiklet turunun ardından sanatçı İsmet Tümer, konser verdi.