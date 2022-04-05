Ceyhan'da hurdacılar denetlendi - Son Dakika
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Ceyhan'da hurdacılar denetlendi

05.04.2022 09:11
Ceyhan'da hurdacılar denetlendi

Adana'nın Ceyhan'da ilçesinde rögar kapaklarının çalınması nedeniyle kaymakamlıkça oluşturulan ekip tarafından hurdacılar denetlendi.

Adana'nın Ceyhan'da ilçesinde rögar kapaklarının çalınması nedeniyle kaymakamlıkça oluşturulan ekip tarafından hurdacılar denetlendi. Evinde rögar kapakları bulunan hurdacı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kanunen suç olmasının, kamunun ve vatandaşların malına zarar vermesinin ve toplumda tepkilere yol açmasının yanında, vatandaşa sunulan hizmetlerin de aksamasına sebep olan metal ve kablo hırsızlıkları ile mücadele kapsamında hurda alım satımı yapan tüm yerler ve şahıslar oluşturulan ekip tarafından denetlendi.

Zabıta, maliye ve emniyet ekipleri tarafından koordineli bir şekilde hurdacılara yönelik yapılan denetimlerde,13 hurdacı kontrol edildi. 6 hurdacının ruhsatsız bir şekilde ikametlerinde hurda malzeme satışı yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından gerekli tutanak tanzim edilerek mühürlendi. Hurdacılık yapan bir şahsın evinin bahçesinde ASKİ'ye ait olduğu tespit edilen rögar kapakları bulundu. Şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Denetimlerin ilçe genelinde periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ADANA

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Ceyhan, Zabıta, Metal, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ceyhan'da hurdacılar denetlendi - Son Dakika


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