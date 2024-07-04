Çeyrek final coşkusu Denizli'yi sardı - Son Dakika
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Yerel

Çeyrek final coşkusu Denizli'yi sardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı maçı dev ekranlarla kentin 4 ayrı noktasında izleme imkanı sağladı. Başkan Çavuşoğlu binlerce vatandaşla birlikte milli zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.

04.07.2024 00:03
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Çeyrek final coşkusu Denizli'yi sardı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı maçı dev ekranlarla kentin 4 ayrı noktasında izleme imkanı sağladı. Başkan Çavuşoğlu binlerce vatandaşla birlikte milli zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale ulaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu özel müsabakanın heyecan ve coşkusunu Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Adalet Parkı ve Fatih Mahalle Muhtarlığı önünde kurduğu dev ekranlarda Denizlililere yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da milli maçın heyecanını hemşehrileriyle birlikte paylaştı. Maçın ilk yarısını Fatih Mahallesi'nde kurulan dev ekranda hemşehrileriyle birlikte izleyen Başkan Çavuşoğlu'na, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın, davetliler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Zaferi vatandaşlarla birlikte kutladı

Maçın hemen başında öne geçen milli takımın gol sevincini Fatih Mahallesi'nde hemşehrileriyle birlikte yaşayan Başkan Çavuşoğlu, maçın ikinci yarısını ise Çamlık Parkı girişinde ve Adalet Parkı'nda kurulan dev ekranlardan takip etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Türkiye'nin zaferini Çamlık Caddesi'nde vatandaşlarla birlikte kutlayan Başkan Çavuşoğlu, "Ay-yıldızlı takımımızın tarihi zaferini genci yaşlısı, kadını erkeği, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle birlikte kurduğumuz dev ekranlardan izledik. Bu muhteşem geceyi hep birlikte kutlamanın haklı mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim Çocuklar'ın tarihe altın harflerle yazdığı Avusturya galibiyetimizi coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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