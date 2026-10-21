CHP Bilecik İl Başkanı Cinoğlu, genel seçimlerde birinci parti olmayı hedefledi - Son Dakika
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CHP Bilecik İl Başkanı Cinoğlu, genel seçimlerde birinci parti olmayı hedefledi

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CHP Bilecik İl Başkanlığı'na atanan İsmail Cinoğlu, partililerle buluştuğu açıklamada genel seçimlerde Türkiye'de ve Bilecik'te birinci parti olmayı hedefleyeceklerini söyledi. Cinoğlu, partilileri birlik ve bütünlük içinde partide buluşmaya çağırdı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- CHP Bilecik İl Başkanlığı'na atanan İsmail Cinoğlu, "Daha da büyüyeceğiz, önümüzdeki genel seçimlerde de hak ettiğimiz yere Türkiye'de, Bilecik'te birinci parti olarak çıkmayı hedefleyeceğiz. O hedeften de kopmayacağız" dedi.

CHP Bilecik İl Başkanlığı'na atanan İsmail Cinoğlu, parti binasında partililerle bir araya geldi. Cinoğlu, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"BİZ KOPMAYA DEĞİL, BİRLEŞMEYE GELİYORUZ"

"Biz Atatürk'ün partisiyiz; hakçının, hukukçunun, çiftçinin partisiyiz. Biz öyle üç dakikada, beş dakikada dağıtılacak parti değiliz; küllerimizden doğarız. Yine buraya gelinecek. Bakın bütün fotoğraflar burada, il başkanım, hepsi sahip çıkacağız.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanın fotoğrafları yırta yırta gitmeyeceğiz. Bu fotoğraflar il başkanları, ilçe başkanları benim namusum ve şerefim olarak burada başımızın üstünde her zaman her şekilde yer alacak. Biz birleşmeliyiz. Biz kopmaya değil, birleşmeye, Bilecik'in sorunlarına bu küçük memleketimizdeki büyük sorunlara yardımcı olmaya geliyoruz. Kavgaya dövüşle işimiz yok bizim. Biz bir yapana beş gideceğiz, beş yapana on daha fazla yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi yerlere ulaştırmaya çalışacağız.

Sosyal, ekonomik, siyasi, spor, sanat, kültür, her zaman bu memlekette, bu partide, bu alanlarda şahsım adına da hizmet ettim. Yıllarca Bilecikspor Başkanlığı yaptım, gençlerin yanından ayrılmadım. Çiftçinin yanında oldum, tarımın, bu memleketin bir köy çocuğuyum ben. Burası Atatürk'ümüzün, Cumhuriyetimizin, cephelerde kurulan partisi. Kuvayımilliye'de kurulan partisi. Biz bu anlayışla buradaki büyüklerimizden alacağımız tecrübelerle daha iyiye, daha güzele, mücadeleci ruhumuzla, gençliğimizle, dinamikliğimizle bu yolda yürümeye hazırız. Bu görevi bana layık gören genel merkezime, genel başkanıma, Kazim Yağmur başkanıma, dostlarıma, genel başkan yardımcılarıma, çok teşekkür ediyorum.

"DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ, BİLECİK'TE BİRİNCİ PARTİ OLMAYI HEDEFLEYECEĞİZ"

Bir Bilecikli evlat olarak son cümlem; daha da büyüyeceğiz, önümüzdeki genel seçimlerde de hak ettiğimiz yere bir Türkiye'de, Bilecik'te birinci parti olarak çıkmayı hedefleyeceğiz. O hedeften de kopmayacağız. Ben burada durağanda olan şu anda elimizdeki verilerle ulaşacağımız yarı yarıya partimiz boşaldı, bütün üyelerime sesleniyorum, duyan duymayanlara. Bu ev sizin, burası bizim partimiz. Tekrar bu partimizde buluşalım, birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmayalım."

Kaynak: ANKA
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