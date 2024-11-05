CHP'den Doğal Gaz Patlamasına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Doğal Gaz Patlamasına Tepki

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CHP Çorum İl Başkanı, doğal gaz patlaması sonrası mağdurların belirsizliklerini dile getirdi.

05.11.2024 13:56
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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Hilal Apartmanı'nda yaşanan doğal gaz patlaması nedeniyle mağdur olan vatandaşların barınma sorunuyla ilgili belirsizliklerin olduğunu, yetkililerin bu belirsizlikleri gidermesi gerektiğini söyledi.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Hilal Apartmanı'nda dün yaşanan doğal gaz patlaması nedeniyle oluşan mağduriyeti dile getirdi. Solmaz, şöyle konuştu: :

"İlimizde meydana gelen hepimizi üzen ve büyük bir korkuya düşüren elim bir patlama hadisesi yaşadık. Öncelikle bu elim kazada patlamada hayatını yitiren ve yaralananlarımıza özellikle de oradaki esnaflarımıza ve tüm Çorum halkımıza baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada bugün yönetim kurulu üyelerimiz ile olay yerini bir ziyaret etmek istedik. Vatandaşlarımızla biraz sohbet ettik. Hem acılarını paylaşmak hem de Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak, onların bu süreçte yaşadıkları bu süreçte katkı vermek adına beraber olduk hemhal olduk. Üzüntülerini paylaştık. Sorunlarını taleplerini dinledik.

Bugün görüştüğümüz orada zarar gören vatandaşlarımız, hemşehrilerimizin bizlere özellikle söyledikleri husus; dünden beri daha bu süreç içerisinde bir sorunla ilgili yapılacaklar ve oradaki mağduriyetin ne şekilde gerçekleşeceğinin hala bir belirsizlik ortamı içeresinde kalmış olması. Orada vatandaşlarımız bizden özellikle devlet yetkililerinden şunu özellikle bekliyorlar. Biz de bunu beraber yaşadık. Zararın tazmini ve onarılması hususu kadar ne zaman tekrardan bu sürecin ne kadar süreceği konusunda net ve en kısa zamanda bir aydınlanma ihtiyacı ve bunun daha büyük bir mağduriyet yarattığı konusunda ciddi anlamda ortamda bir kaos, bir moral çöküntüsü ve bir belirsizliğin getirmiş olduğu, korku ve geleceğe yönelik bir sıkıntı söz konusu. İnsanlar evlerine giremiyor. Binaların tadilatının ne zaman ve ne şekilde yapılacağı henüz belirlenemiyor. Esnafımız dükkanlarının içerisine giremediği gibi, malzemelerini de oradan çıkarmak için herhangi bir adım atamıyor. Sigorta primlerini yatırmak durumundalar, dükkan paralarını kiralarını yatırmak durumundalar ama dükkanlarının tadilatının ve ne şekilde içeri gireceği konusunda ki belirsizlikten dolayı da müthiş derecede bir mağduriyet içerisindeler. Ha keza evlerinin de içeresine giremediklerinden böyle bir yasaklamanın güvenlik tedbiri varlığı nedeninden dolayı bir çok vatandaşımız barınma ihtiyaçlarının ne şekilde çözüleceği konusunda da ciddi anlamda bir sıkıntı bildiriyorlar.

Yani ortadaki özellikle bu belirsizliğin orayla ilgili bir çalışmanın ne zaman ve ne kadar süre içerisinde yapılacağının da derhal, kamuoyuna aydınlatılması ve açıklanması ihtiyacı doğuyor. Şu an tespit edebildiğimiz kadarıyla 30-40 civarında bir iş yeri zarar görmüş. Allah korusun daha büyük bir deprem veya böyle bir felaketin yaşanması durumunda daha genişe yayıldığı durumda bu tür sorunlar karşısında nasıl çözüm olacağı konusunda tereddütler korku haline dönüşmeye başlıyor."

Kaynak: ANKA

Dinçer Solmaz, Çorum, Son Dakika

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