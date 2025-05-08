CHP'den Van'da Dayanışma Mitingi Çağrısı

(VAN) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin cumartesi günü Van'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı. Tanrıkulu, "Hepinizi cumartesi günü bu dayanışma mitingine bekliyoruz. Siz gelmezseniz eksik kalırız" dedi.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, kentte düzenleyecekleri mitinge tüm Van halkını beklediklerini bildirdi. Tanrıkulu, çağrısında şunları söyledi:

"Van'dayım. Cumartesi saat 12.00'de Kent Meydanı'nda mitingimiz var. Özgür Özel Genel Başkanımız burada olacak. Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 19 Mart'tan bu yana hapiste. Hemşehriniz Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer yaklaşık 7 aydır hapiste ve İstanbul Esenyurt Belediyesine kayyum atandı, tıpkı Van'daki gibi. Belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz hapisteler. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olarak İstanbul'da herkesle dayanışma içerisinde oldu. Vanlı hemşehrilerimizle dayanışma içerisinde oldu. Onları temsil bakımından üzerine ne düşmüşse yaptı. İstanbul'un en büyük ilçesinin belediye başkanı, hemşehriniz, benim dostum Ahmet Özer... Büyük haksızlıklar yapıldı. Bunlara karşı çıkmak için bütün Türkiye'deyiz. Her yere gidiyoruz.

Dostlarımızdan, yurttaşlarımızdan dayanışma bekliyoruz. Cumartesi günü de burada, Van'da, Van'lı hemşehrilerimizden hem Ekrem İmamoğlu'na hem Ahmet Özer'e hem bu hukuksuzluklara Van'da karşı çıkmak için dayanışma ve vefa bekliyoruz. Hepinizi cumartesi günü saat 12.00'de Kent Meydanı'nda bu dayanışma mitingine bekliyoruz. Siz gelmezseniz eksik kalırız."