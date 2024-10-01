CHP Edirne Kadın Kolları\'ndan Dünya Kahve Günü Etkinliği

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(EDİRNE) - CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde vatandaşlara kahve ikram etti.

"100 Yıllık Çınarla 40 Yıllık Hatırla" sloganıyla Saraçlar Caddesi'nde Türk kahvesi pişiren CHP'li kadınlar, vatandaşlara kahve ikramında bulundu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da "yılın ahileri" Şükran Çetin ve Ali Bıyık'a, kahve ikram etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı konuşmada, "Bugün iki özel günü birlikte kutluyoruz. Hem bugün Dünya Kahve Günü aynı zamanda bugün Dünya Yaşlılar Günü. Gerçi ben 'yaşlı' demekten hoşlanmıyorum. Bugün hem tadım yapılacak hem kahve dağıtımı yapılacak" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da "Sloganımız '100 Yıllık Çınarla 40 Yıllık Hatırla' Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu değeri, bugün kahve ikram ettiğimiz tüm dostlarımızla birlikte kırk yıllık hatırın anısına birlikte olalım istedik. Gelen, destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.