CHP Gebze ilçe kongresinde kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

CHP Gebze İlçe Kongresi'nde ortalık karıştı. Kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım ile parti yöneticileri arasında kavga çıktı. Kavgada küfürler, hakaretler havada uçuştu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de CHP kongresinde kavga çıktı. Ortalık karışınca delegeler sandıkları kırdı.

GENÇOSMAN KİLLİK İLE TARTIŞTI

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı. Ardından Killik, kongreye 10 dakika ara verdi.

"ADAYLIĞINI KABUL EDEMİYORUZ"

Killik kavga öncesi Yıldırım'la ilgili şu bilgilendirmede bulundu: "Zeynel Rıza Yıldırım beyfendinin buraya getirdiği listede Adaylardan 4 tanesinin delegeliği yok o yüzden imzaları kabul edemedik. Kendisine 10 dakika süre verdim ve iki imza getirdi 42 imzayı topladı. Gönderdiği listeden 4 tanesinin adaylarımızdan Kemal Nişancı'yla mükerrer olduğunu tespit ettik 6 tanesinin de Gökhan Orhan'la mükerrer olduğunu tespit ettik. Eğer kendileri diğer listelerden çekilip Yıldırım'ın listesinde kalmayı kabul ediyorlarsa aday olarak listeye ekleyeceğiz."

Daha sonra tekrar bilgilendirmede bulunan Killik "Adaylar Zeynel Beyin listesinden çekildiklerini söylediler. İmza sayısı 29'a düştüğü için adaylığı kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAF TUTMAYIN"

Bunun üzerine sinirlenen Yıldırım ise "Ben 2-2.5 aydır burada çalışıyorum o insanlar kendiler imza verdiler" dedi. Killik de "Beyefendi ben kendilerini çağırdım buraya hepinizin gözünün önünde yaptık ve size konuşma için imza verdiklerini söylediler ve imzalarını geri çektiler. Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın. Sayın divan başkanı lütfen taraf tutmayın. Ben burada mücadele etmiş bir kişiyim. Emniyet teşkilatı bu tutanağı tutun. Sabahtan beri iki aday diyor taraf tutuyor milletvekili de öyle söylüyor."

"PİSLİK" DEDİĞİ İDDİASI

Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın "pislik" dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif" diye yüklenirken, CHP'li gençlerden biri "Çık dışarı" diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.