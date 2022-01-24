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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü

24.01.2022 10:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi haline gelen Yüsra bebek ve ailesi ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi haline gelen Yüsra bebek ve ailesi ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüştü.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde Kalay apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe (35), baba Hüseyin ile çocukları Onur ve Yüsra enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 4 yaşındaki kızı Yüsra 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Yıldız ailesi depremin ikinci sene-i devriyesinde de unutulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldız ailesini cep telefonu ile görüntülü arayıp kendileri ile sohbet etti.

Annelik duygusunun vermiş olduğu güçle 28 saat boyunca kızını hayata tuttuğunu ifade eden CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, "Kendi hayatta tutundu. Bizim gönlümüzdeki en büyük kahramanlardan biridir. Böyle bir gecede kendisini de ziyaret ettik. Sağ olsun bizi çok güzel karşıladılar. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Küçük kızımızın da bundan sonraki dönemlerde hep yanında olacağız. Hayata bakışı, yaklaşımı çok güzel. Teşekkür ediyorum" dedi.

Deprem anını hiçbir zaman unutamadığını belirten depremzede Ayşe Yıldız, "Hiçbir anı unutmuyorum. Herkes farklı yaşadı, bizim ki farklıydı. 5 kişiydik evde, babam ve annem misafirliğe gelmişti. Akşam babam akrabamıza uğradı. Sonra ev sallandı, biz dışarı koşmaya çalıştık. Eşime sobanın devrildiğini söyledim. Eşim baktı sobanın düşmediğini söyledi. Tekrar kapıya yöneldik dışarı çökmek için, annem merdivende biz ise içerde kapıda yakalandık. O an yıkılırken eşim bize sarılmıştı. Ben çocuklarım ve eşimdik. Sonra bayılmıştım, kendime geldiğimde seslendim. Oğlum cevap verdi. Elimizi gezdirdim, kocamı fark ettim kafasından ve ağzından kan gelmişti. Vefat ettiğini o an anladım. Oğlumla konuştuk, 28 saat molozların altındaydık. Oğlum o an yaşıyordu. Komşuların sesini duyuyordum. Komşular bizi kurtarım diye çağırıyordu. Annemin sesini duydum kim yaşıyor diye seslendi. Eşimin olduğunu söyledim. Çocuklarımı çıkarmak için uğraşıyordum. Çocuklarım anne biz açıktık nefes alamıyoruz diyorlardı. Oğlum anne nefes alamıyorum bana yardım et dedi. Süreler biliyordu onları okudu. 12 yaşındaydı, beraber dua ettik. Annemden helallik istedi sonra benden istedi ve anne ben ölüyorum dedi. Anne ben ölüyorum şehit oluyorum son sözü oldu. Rabbim ona gösterdi, ona nasip oldu" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin simgesi 'Yüsra Bebek' ile görüştü - Son Dakika
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