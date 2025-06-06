CHP Genel Başkanı Özel bayram namazını Manisa'da kıldı

Özel: "Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak"

MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Manisa'da bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel, "Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'ya geldi. Bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde kılan Özel, namaz öncesi vatandaşlarla selamlaşarak camiye girdi. Özel, camide vatandaşlarla bayramlaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Özel, "Bu bayram dini bir bayram olması sebebiyle bununla ilgili tüm görevler yerine getirilecek ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ancak bu bayram bize bayram gibi gelmedi. Bunu da bir kez daha ifade etmek lazım. Çok sayıda arkadaşımız haksız yere, hukuksuz yere iftiralarla tutuklandı ve büyük bir algı yönetimi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Milletin gözünün önünde oluyor. Arkadaşlarımız daha bundan bir yıl önce rekor oylarla seçildiler. Biz kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden, 47 yıl ikinci parti çıkmış ama millete gık dememiş, öf dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz. Biz bu yanımda, arkamda, etrafımızda gördüğünüz arkadaşlarla ve daha nicesiyle bu Manisa'da yüzde 6 oy da aldık, son seçimde yüzde 60 oy da aldık. Yüzde 6 olunca ne darbeye kalkıştık, ne iftiraya kalkıştık. Kusuru kendimizde aradık, daha çok çalıştık. 47 yıl boyunca ikinci parti olmuş, buna sabretmiş, bizlerin yanında Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef iki seçim arası 47 ay vardı. Kaybettiği yerel seçimle cumhurbaşkanlığı adaylığı başlayana kadar. Bizim 47 yıllık sabrımızı 47 ay değil, 47 gün gösteremediler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve başarılı belediye başkanlarına, ki bu belediye başkanlarından bir tanesi cumhurbaşkanlığına yürüyordu ve yürümeye devam edecek. Bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar" dedi.

"Yargılamalar televizyondan canlı yayınlansın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin yargılamalarının televizyonlardan canlı verilmesi talebini yineleyen Özel, "Elbette yargının ne halde olduğu ortada ama eninde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Buradan bir kez daha söylüyorum ki bütün yargılamaların televizyonlardan yapılması, suçlamaların da bunlara karşı verilen cevapların da iddianın, iftiranın da karşısındaki kanıtın ve masumiyetin de televizyonlardan yayınlanmasını bir kez daha bütün arkadaşlarıma büyük bir güvenle buradan ifade ediyorum. Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum" diye konuştu.

Erken seçim çağrısını da yineleyen Özel, " Türkiye'nin yaşadığı büyük bir ekonomik kriz; emekliler başta olmak üzere bugün Türkiye'de açlık sınırı 24 bin liraya ulaşmışken 14 bin lirayla geçin deniyor emeklilere. 22 bin lira asgari ücret veriliyor. Çiftçi yaşadığı başta don faciası olmak üzere, yaşadığı büyük sıkıntılar karşısında yalnız bırakılmış, çaresiz bırakılmış durumda. Esnafın hali içler acısı ve üç kişiden birisi işsiz, 10 kadından dördü işsiz, 10 kadından 10 gençten dördü işsiz, 10 kadından dördü işsiz. Bu şartlar altında en kısa sürede milletimizin önüne sandığı getirmeyi, bir erken seçim sandığına kavuşmayı bu çileleri bitirmeyi, nasıl Manisa'da bütün yüzleri güldürdüysek, Türkiye'de de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar"

Kendisi hakkında açılan soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Herhangi bir soruşturma varsa bir kere tutuksuz yargılama esastır. Bunlar tutukluluk hali istisnadır. Hatta şöyle öğretilir. Bir masum içeride boşu boşuna tutulacağına, 99 suçlu aramızda gezsin diye öğretiliyor. Bu suçlular arada gezsin diye değil. Meseleye ne kadar titizlenilmesi gerektiğini gösterdiği için. Maalesef bir istisnai kaide yaptılar. Kaideyi istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Sabahın 6'sında gelip arkadaşlarımızı, 6 aylık evli arkadaşımızı, daha yeni yanına taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. 6 aylık evli gencecik belediye başkanımızı. Hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi 50 yıl, 60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. Buradan da ifade ettim. O görüntüleri, o yani darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, benim bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum. Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Sen Anayasa'nın verdiği yetkiyi, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan sana öğretilenin aksine '100 kişiden bir kişi tutuklu olacak, gerisi tutuksuz yargılanacak, aksi takdirde büyük haksızlık yaparsın' diye öğretilmiş bir durum varken, önüne gelen Cumhuriyet Halk Partiliyi tutuklarsan, bugün eşlerinden çocuk çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, hakkını aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim" dedi.

Özel daha sonra ailesiyle bayramlaşmak için camiden ayrıldı.