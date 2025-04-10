CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu Özel: "Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz" Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep...

10.04.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu

Özel: "Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz"

İSTANBUL - Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme ile ilgili, "Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz. Çünkü Kürtler sorunum var diyorsa vardır. Çözmek hepimizin işidir. Buna yoktur diyerek görmezden gelinmez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saat 10.00'da başlayan görüşme 12.30'da sona erdi. CHP Lideri Özel, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanımızı ve çok sayıda arkadaşımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de Ekrem başkanımızla birlikte, Resul Ekrem Şahan, Mehmet Ali Çalışkan arkadaşlarımız ile görüşme imkanı buldum. Buradan hızla Ankara'ya gideceğim orada ödül töreni var. Ödül vereceğim kişi Timur Soykan'dır. Timur Soykan 'Skandal Düğün' haberiyle ödül aldı. Yani düğününe davet ettiği kişilerin takılardan zenginleşen kişiyle ilgili haberden ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11.00'da randevulaşıp gideceği bir ifade vereceği soruşturma için bu sabahın köründe evinden onlarca polisle birlikte alındı. Murat Ağırel ile birlikte alındılar. Ben değerli eşleriyle görüştüm dayanışma duygularımızı ilettim. Süreci en yakından hukukçu arkadaşlarımız takip ediyor bunu da ifade etmek isterim" dedi.

"Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz"

Özel konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyetinin görüşmesine atıfta bulunarak, "Bugün kamuoyunun büyük önem atfettiği bir görüşme yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir. Çok bellidir, çok tutarlıdır. Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz. Çünkü Kürtler sorunum var diyorsa vardır. Çözmek hepimizin işidir. Buna yoktur diyerek görmezden gelinmez. 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Biz terörü de kınıyoruz, terörsüz Türkiye'yi de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür. Bunlar için doğru zemin meclistir. Bu sorunun çözümü için meclis zemininde şeffaf kimseyi dışlamayan başta şehit aileleri ve gazilerimizin duygularını yok saymayan, onların da fikirlerini alan tüm mağdurları kapsayan bir süreç için mecliste olmayı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Cezaevi, Marmara, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

16:16 Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
22:55 AK Partili Dağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP lideri Özel’e sert tepki: İç savaş istiyor AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 17:08:21. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement