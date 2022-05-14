CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu - Son Dakika
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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu

14.05.2022 23:03
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri Mersin’de buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in ev sahipliğinde önce Tarsus’u gezen başkan eşleri, ardından Darısekisi’nde Örnek Köy Projesi kapsamındaki Yörük Köyü’nü ziyaret etti.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri Mersin'de buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in ev sahipliğinde önce Tarsus'u gezen başkan eşleri, ardından Darısekisi'nde Örnek Köy Projesi kapsamındaki Yörük Köyü'nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için Mersin'e gelen CHP'li Başkanlar, gün boyu bir dizi toplantıya katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün eşi Gülsün Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın eşi Gülseren Albayrak da Mersin'de bir araya geldi.

KLEOPATRA KAPISI'NDAN GEÇİP, SADIK PAŞA KONAĞI'NI ZİYARET ETTİLER

Başkan eşleri, güne Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin Kültür Park'ta işlettiği Yöreden Kafe'de başladı. Tarsus'ta ilk olarak Antonius ile Kleopatra'nın aşkının başladığı nokta ve Tarsus'un denize açılan şehir kapısı olan Kleopatra Kapısı'nı ziyaret eden Başkan eşlerini, çocuklar ve kadınlar çiçeklerle karşıladı. Kleopatra Kapısı'ndan geçip Sadık Paşa Konağı'na devam eden Başkan eşleri, konağın ve Süleyman Sadık Eliyeşil'in hikayesini dinledi. Türk tarihinde elektrikle aydınlanan ilk ev olma özelliğine sahip konakta Başkan eşlerine Tarsus'a özgü ürünler ikram edildi. Konuklar, konak gezisinin ardından Tarsus Amerikan Koleji'nin meşhur merdivenlerinde anı fotoğrafı çektirdi.

ST. PAUL ANIT MÜZESİ'Nİ GEZİP KENT ORKESTRASI'NI DİNLEDİLER

Başkan eşleri, Tarsus gezisine St. Paul Anıt Müzesi'yle devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Arkeolog Başar Akça, Hristiyan alemi için önemli Hac güzergahında yer alan müzeyi ve St. Paul'un hayatını anlattı. Hz. İsa ve 4 büyük İncil yazarının freskolarıyla süslü orta nef ve kilisede yer alan diğer freskoları inceleyen Başkan eşleri, ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın performansını dinledi. Tarsus'un tarihi sokaklarını ve çarşılarını gezen Başkan eşleri, Kırkkaşık Bedesteni'ne de uğradı. Ramazanoğulları Beyliği Dönemi'nde inşa edildikten sonra medrese, aşevi ve Cumhuriyet döneminde de çarşı olarak kullanılan Kırkkaşık Bedesteni'nde başkan eşlerine Tarsus'a özgü kaynar ikram edildi. Kaynarın tarifini de alan misafirler, Ulu Cami ve Kubat Paşa Medresesi'nin önünden geçerek "bereket peygamberi" olarak bilinen Danyal Peygamber'in kabrini ziyaret etti. Esnaf, vatandaşlar ve muhtarlar tarafından ilgiyle karşılanan başkan eşleri, yaklaşık 35 metrelik St. Paul Kuyusu'ndan su çektikten sonra Toroslar ilçesinde yer alan Darısekisi Mahallesi'ne geçti.

DARISEKİSİ'NİN ÖRÜK KÖYÜ, BAŞKAN EŞLERİNİ AĞIRLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin Örnek Köy Projesi kapsamında Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Yörük Köyü'nü ziyaret eden Başkan eşleri, rengarenk bir ortamla karşılaştı. Duvarlardaki desenlere fırçalarla dokunuşlar yapan misafirler, köydeki Yörük ailelerle de sohbet etti. Ölümsüz barış, kardeşlik ve dostluk adına Yörük Köyü'ne zeytin fidanları diken başkan eşleri, son olarak Yörük Köyü'ndeki atölye, çay ocağı, stant, pişirim ve üretim alanlarıyla Yörük çadırlarını gezdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Vahap Seçer, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu - Son Dakika
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