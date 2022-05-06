CHP'lilerden Başkan Çerçioğlu'na Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
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CHP'lilerden Başkan Çerçioğlu'na Anneler Günü ziyareti

06.05.2022 15:43
CHP'lilerden Başkan Çerçioğlu'na Anneler Günü ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Aydın İl, Kadın ve Gençlik Kolları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek Çerçioğlu'nun Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Aydın İl, Kadın ve Gençlik Kolları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek Çerçioğlu'nun Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu tüm dünya kadınlarının Anneler Günü'nü kutlarken, 'Annelerin Annesi' Zübeyde Hanım başta olmak üzere hayatını kaybeden anneleri de minnetle andıklarını söyledi. Kendisinin de bir anne olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için CHP örgütlerine teşekkür etti. CHP İl Başkanı Ali Çankır, örgütü adına başta Başkan Çerçioğlu olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken, İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir ise Başkan Çerçioğlu'na her zaman kadınlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç hazır bulundu. - AYDIN

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Cumhuriyet Halk Partisi, Anneler Günü, gençlik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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