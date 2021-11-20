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CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'a tepkiler devam ediyor - Son Dakika

CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'a tepkiler devam ediyor

20.11.2021 13:57
CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'a tepkiler devam ediyor

) Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın açıklamalarına bu kez 153 köy ve kasaba muhtarlarının desteğiyle yanıt verdi.

) Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın açıklamalarına bu kez 153 köy ve kasaba muhtarlarının desteğiyle yanıt verdi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen basın açıklamasına İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, il genel meclisi üyeleri, köy ve kasaba muhtarları katıldı. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın TBMM kürsüsünden gündeme taşıdığı il özel idaresini hedef alan açıklamalarını ispat etmeye davet eden İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, "CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın meclis kürsüsünde yaptığı açıklamalara karşın bu açıklamayı 153 köy muhtarımızla birlikte yapmayı uygun gördük. Buradan CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan'a çağrımdır. İl Özel İdaremiz muhalefet partili il genel meclisi üyelerimiz ile köy muhtarlarımızla memnuniyet verici bir çalışma ortaya koymaktadır. Aldığımız kararları da CHP"li, kendi partisinden il genel meclisi üyeleriyle de birlikte alıyoruz., Ortaya attığınız yalan ve iftiraları belge ve bilgilerle ispat edemezseniz yalancı, müfteri ve iftiracısınız. Bizler; sizin gibi yalan siyaseti yapmıyoruz. Sen de, partin de, genel başkanın da kurumları ve kişileri çamur atarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Millet sizin bu tavrınızdan bıktı. Sizi mahşeri vicdana ve milletimizin takdirine havale ediyorum" dedi.

"Bilgisiz şov ile çirkin siyaset yapıyorsun"

Dinç konuşmasını şöyle sürdürdü; "CHP'li milletvekili Sarıaslan, yine kendini bilmeden, el alemin ağzı ile bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmayı esefle kınıyorum. Faruk Sraıaslan'ın yaptığı delilsiz, ispatsız açıklamalarını kabul etmiyoruz. Onu yüce milletimize havale ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

153 Köy muhtarı birlik oldu

Toplantıya katılan Avanos/ Topaklı köyü Muhtarı Kamelya Atıl yaptığı konuşmada; " Nevşehir milletvekili 'ne yapıldı' diye soruyor. Kalaba Kozaklı yolundan bir gitsin. 10 metre genişliğinde 30 kilometre uzunluğunda asfalt yapıldı" diye konuştu. Tepkisini dile getiren Hacıbektaş/Karaburç Köyü Muhtarı Mehmet Kurt ise; "Yapılan hizmetlerin hangisini anlatayım. Sadece kanalizasyon için 6 kere geldiler. İçme suyu hakeza. Bütçesi ağır olan işler zaman alıyor. Ağır ağır ilerliyor. İşi yapılmayan bir muhtarımız varsa çıksın söylesin. Şimdiye kadar böyle bir şikayet gelmedi. Bunlar gereksiz şeyler. Amaçları gündem oluşturmak, şov yapmak" dedi. Türkiye'de Üniversitesi olan tek köy olduğunu söyleyen Ürgüp/Mustafapaşa Köyü Muhtarı Gültekin Kan da; "Hizmetlerimizin eksiklikleri her zaman giderilmekte. Tabi ki aksaklıklar olabiliyor. Bu sorunları genel sekreterimize ve kaymakamımıza bildirerek gideriyoruz" ifadelerini kullandı. 2,5 yıldır muhtar olduğunu söyleyen Ürgüp Yeşilöz Köyü muhtarı İbrahim İlhan ise açıklamasında; "5 dönemdir muhtarım. Ben CHP zamanında muhtarlık yaptım. ANAP zamanında da, Doğru Yol zamanında da muhtarlık yaptım. CHP kendi dönemindeki muhtarlara ne yapmış, önce onu anlatsın. Biz muhtarlık yapma zevkini, aşkını, sevgisini bu hükümetin zamanında bulduk" şeklinde konuştu.

Kozaklı/Akpınar köyü muhtarı Nimet Abdioğlu ise toplantıda yaptığı açıklamada; "Belediyeden düşme bir köyde muhtarlık yapıyorum. Bizim köy belediye döneminde görmediği hizmeti benim dönemimde gördü. Niçin? Özel idare yaptı. Ben istedim, onlar verdi" diyerek CHP milletvekiline tepkisini gösterdi. - NEVŞEHİR

CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'a tepkiler devam ediyor
CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'a tepkiler devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Sarıaslan, Milletvekili, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'a tepkiler devam ediyor - Son Dakika


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