Çiftçiler için ÇKS ve TARSİM uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çiftçiler için ÇKS ve TARSİM uyarısı

Çiftçiler için ÇKS ve TARSİM uyarısı

Güneş, ÇKS işlemlerinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması ve sigorta gerektiğini vurguladı.

27.11.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri için son günün 31 Aralık olduğunu belirterek, çiftçilerin kayıt yaptırırken ürünlerinin tanımını mutlaka eksiksiz ve doğru yazması gerektiğini söyledi.

ÇKS yaptıracak çiftçilerin mutlaka TARSİM sigortasını yaptırması gerektiğini söyleyen Abdulkadir Güneş, "Bu kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin yapması gereken bir şey var mı dersek, var. Şöyle; mutlaka TARSİM sigortasını yaptırmamız gerekiyor. Hem doğal afetlere hem de kuraklık sıkıntısına karşı ÇKS işlemleri odamızda da Tarım İlçe Müdürlüğü'nde de devam ediyor. 2025 yılı ÇKS işlemlerini yaptıran çiftçilerimizin mutlaka sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Çünkü bir kuraklık, doğal afet olduğu zaman devletimiz önce "Sigortan var mı?" diyor. Eğer sigorta varsa, doğal afetlerden doğan zararları bir şekilde ödüyor. Kuraklıktan dolayı bir zararımız varsa bizim oraya beyan ettiğimiz bir miktar var. Biz sigortaya diyoruz ki; 300-350 kilo alırız ve ona göre sigorta yapıyorlar. Primi de ona göre ödüyoruz. Çiftçilerimizin bu konuda biraz duyarlı olması gerekir. Kayseri'de hatırı sayılır poliçe kesiliyor. Türkiye'de herhalde 3. sıradayız tarım sigortası kesilen poliçe sayısına göre" dedi.

Güneş, çiftçilerin ÇKS'de ürünlerini doğru ve eksiksiz yazdırması gerektiğini söyleyerek, "Endişemiz var. Kuraklık hala devam ediyor Kayseri'de. Tohumunu eken çiftçilerimiz, kuraklıktan dolayı yerli tohum ekmeye başlayanlar var. Bu da bir doğal afet ve yapacak hiçbir şey yok. Çiftçilerimiz mutlaka sigortasını yaptırsın. ÇKS'sine de yani zemindeki ürün neyse mutlaka doğru yazsınlar. Eğer doğru yazılmazsa, sigorta da yaptırsa oradan para alamaz. Çünkü eksper gittiği zaman ÇKS'de buğday yazıyorsa ve zeminde arpa varsa buna sigorta para ödemez. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. 2025 yılı ÇKS'nin son yapılma tarihi 31 Aralık 2024. Ziraat odamız da hiç durmadan Cumartesi ve Pazar günleri gece saatlerine kadar bütün çiftçilerimizin ÇKS işlemini yapıyor. E-Devlet'ten yapan çiftçilerimiz de var, biz de buradan yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da ürünlerini harfiyen doğru yazmaları için buradaki personelimiz de çiftçilerimize yardımcı oluyor. Vatandaş E-Devlet'ten yapmıştır ama mutlaka ziraat odamıza da gelip üyeliklerini güncellemeleri gerekiyor. Eğer 2 sene üst üste üyelik güncellenmediyse ve odamıza gelmediyse biz de onların ne ektiğini bilmediğimiz için burada onların üyelikleri pasif duruma düşebilir. Böyle olunca biz de hiçbir ürününü göremediğimiz için onlara da hiçbir bilgi ve belge veremeyiz" ifadelerini kullandı - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Çiftçilik, kayseri, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Yerel, Güneş, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiler için ÇKS ve TARSİM uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:58:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçiler için ÇKS ve TARSİM uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.