Çiftçilerin İthalat Kararına Tepkisi - Son Dakika
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Çiftçilerin İthalat Kararına Tepkisi

Eskişehir'de çiftçiler, mısır ithalatındaki gümrük vergisinin düşürülmesine protesto etti.

10.10.2024 17:55
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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Mısır ithalatında yüzde 130 olan gümrük vergisinin yüzde 5'e düşürülmesine tepki gösteren çiftçiler, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplandı. Çiftçiler, "Bir hafta boyunca borsaya mal götürmeyeceğiz. Eskişehir'de çiftçiler olarak bir hafta boyunca tarlada biçerleri durduruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile mısır ithalatında yüzde 130 olan gümrük vergisinin yüzde 5'e düşürülmesine Eskişehirli çiftçiler sert tepki gösterdi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne giden ve İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile görüşen çiftçiler, karardan geri dönülmesini talep etti. Çiftçinin zarar ettiğini ifade eren üreticiler, "Burada gıda tekellerine ve sanayiciye rant yaratılıyor. Çiftçinin cebinden para transferi yapılıyor" dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önüne gelen üreticiler, Tarım İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile görüştü. Yaşadıkları sıkıntıları dile getiren çiftçileri dinleyen Gümüş, Eskişehirli mısır üreticisini mağdur etmemek için bakanlığa gerekli raporları ve talepleri ileteceğini ifade etti.

Çiftçinin zarar etmesini kendisinin de Bakanlığın da istemediğini söyleyen Gümüş, "Çiftçimizin zarar etmesini istemiyorum. Çiftinin aleyhine dönen durumu kaldırabilecek bir durumumuz yok. Hassas dengeleri korumamız lazım. Sayın Bakanımızla sabah görüştüm. Eskişehir özelinde olumsuz durum var. Çözüm için Bakanlığımızla ve sizlerle istişare içinde olacağız. Gerekeni yapacağız. Türkiye'deki arz açığı oluşunca mevsim itibariyle bize denk geldi. Sayın bakanımıza ileteceğim. Eskişehir özelinden müdahale etmemiz gerekiyor bazı konulara. Hasat bizde yeni başladığı için bizi daha çok etkiliyor. Raporlayıp ileteceğim" dedi.

"Gıda tekellerine ve sanayiciye rant yaratılıyor"

Çiftçinin bir kamyon mısırda 40 bin TL zarar ettiğini söyleyen çiftçi Hüseyin Büdüş, "Türkiye'nin ihtiyacı olan mısır, 12 milyon ton. Üretilen 7 milyon ton. İhtiyaç zaten var. Devlet 1 milyon ton ihracatla neyi çözecek? Fiyatları aşağı çekmek için yapılan bir uygulama. Bunların sebebi Bakanlığın açıkladığı ithalat politikası. Burada gıda tekellerine ve sanayiciye rant yaratılıyor. Çiftçinin cebinden para transferi yapılıyor. Bir kamyon mısırda 40 bin lira para kaybetti çiftçi bugün. Bu karardan geri adım atılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer bir çiftçi Ramis Tunca ise, "İki yıldır çiftçiler maliyetlerine çok yakın ürün sattılar. Bu sene nefes alınacaktı. Onu da söndürdüler maalesef. Paramı faize koysam daha çok kazanırdım" diye konuştu.

"Bir hafta boyunca Eskişehir Ticaret Borsası'na mal götürmeyeceğiz"

Eskişehir Genç Rençberler Sözcüsü Burak Kuşani ise şu ifadelere yer verdi:

"Bir hafta boyunca borsaya mal götürmeyeceğiz. Gelirseniz mahsulünüzü yok parasına almak zorundayız dediler borsada. Biz Eskişehir'de çiftçiler olarak bir hafta boyunca tarlada biçerleri durduruyoruz. Böyle devam edersek mecburen fiyatları artıracaklar. Arpa fiyatlarında yüzde 3'lük buğday fiyatlarında yüzde 12'lik zamdan sonra mısır fiyatları istediğimiz derecede olmadı fakat kabul edilebilir fiyatlarda satmaktaydık. Hasadın yüzde 30'u bitmiş durumda. Ama gece yarısı bir resmi gazete ile ithalatın başladığını duymaktayız. İthalatın başlamasından sonra borsada fiyatlar 1.5 TL aşağı inmektedir. Gece yarısı alınan kararların bir an önce iptalini istiyoruz. Eskişehir'deki tüccarların çiftçilerin yanında durmasını istiyoruz. El emeği ile büyüttüğümüz ürünü bir gün öncesinde 9.5 TL'ye verdiğimiz ürünü bir gün sonra ne oldu da 8 liraya veriyoruz? 1 milyon tonluk ithal mısır yanlışından dönülmesini istiyoruz. Mısır fiyatlarının da artmasını istiyoruz. Çiftçinin artık alın terinin, emeğinin karşılanmasını istiyoruz. Alımları bir hafta durduracağımızı ilettik. Eskişehir Ticaret Borsası da kendilerinin de bir hafta alım yapmayacaklarını, fiyat açıklamayacaklarını söylediler. Bir hafta lütfen kimse biçeriyle tarlasına girmesin. Bir hafta mısır borsaya gitmediği taktirde fiyatlar artacaktır. Bu yanlıştan da dönülecektir."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Tarım, Mısır, Son Dakika

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