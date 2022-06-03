Çiğli'de 30. Yıl Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Çiğli'de 30. Yıl Kutlamaları Başladı

03.06.2022 13:06
Çiğli'de 30. Yıl Kutlamaları Başladı

Çiğli Belediyesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Çiğli Belediyesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Eski Çiğli Belediye binası önünde düzenlenen törene, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Çiğlili vatandaşlar katılım gösterdi.

Tören, Atatürk ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile başladı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "SAHNE ÇİĞLİ'NİN OLACAK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

"12 Eylül darbesiyle kapatılan Çiğli Belediyemizin 30. kuruluş yıl dönümünü Atamızın huzurunda kutlamak istedik. Belediyemizin ilk 30 yılı kendisini ispatlamak ve geliştirmekle geçti. Bu süreçte görev yapan belediye başkanları, meclis üyeleri ve emekçileri saygıyla selamlıyorum. Bin yıllık tarihe sahip olan Çiğli, İzmir'in en dinamik ilçesi. Sahip olduğumuz birbirinden değerli doğal güzelliklerin yanı sıra kentleşme sürecinin devam etmesinden kaynaklı hemşehrilerimizin farklı ihtiyaç ve talepleri var. Bu ihtiyaçları karşılamakla beraber kentimizin marka değerini artırmak ve kentlilik bilinci yaratmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğru planlama, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla Çiğli önümüzdeki yıllarda sahnede olmaya devam edecek."

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Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Çiğli Belediyesi, Kent Konseyi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli'de 30. Yıl Kutlamaları Başladı - Son Dakika


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