Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

08.06.2022 09:21

Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenciler, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır Gölü sahilinde atık malzeme topladı.

Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenciler, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır Gölü sahilinde atık malzeme topladı.

Çıldır Kaymakamlığı ev sahipliğindeki etkinlik kapsamında, Çıldır Gölü'nün tesisler mevkisine gelen Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve öğrenciler, doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gölün kıyılarında temizlik gerçekleştirdi. Göl kenarına öğretmenleri eşliğinde gelen öğrenciler, kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Çevre haftasında çevreyi temiz tutmak ve farkındalık yaratmak için Çıldır gölüne geldiklerini söyleyerek, Çıldır Gölü'nü ziyaret eden tüm misafirleri çevreyi temiz tutmaları için uyarılarda bulundular.

Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı
Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı
Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı
Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

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Çevre Haftası'nda uçurtmalar gökyüzünü süsledi Çevre Haftası'nda uçurtmalar gökyüzünü süsledi Çıldır Gölü'nde 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında çevre temizliği yapıldı Çıldır Gölü'nde 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında çevre temizliği yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika

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