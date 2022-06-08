Öğrenciler, Çevre haftasında çevreyi temiz tutmak ve farkındalık yaratmak için Çıldır gölüne geldiklerini söyleyerek, Çıldır Gölü'nü ziyaret eden tüm misafirleri çevreyi temiz tutmaları için uyarılarda bulundular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika

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