Çilek, Buldan çiftçisini sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çilek, Buldan çiftçisini sevindirdi

Geniş Video İzle

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan çilek üretimi, bu yıl yüksek verim ve kaliteyle çiftçileri memnun etti. Yayla, kaşıkçı, Alandız, Kurudere, Yeniçam, Kovanoluk mahallelerinde çilek yetiştiriciliği yapan çiftçiler, toptan alıcıların bölgeye gelerek ürünlerini satın aldığını belirtti. Yayla bölgesi çileği, lezzeti, kokusu ve aromasıyla tercih edilen bir ürün olarak öne çıkıyor.

23.05.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çilek, üreticinin yüzünü güldürdü

DENİZLİ - Denizli'de yapılan tarımsal faaliyetlerle ön plana çıkan Buldan'ın yüksek kesimlerinde yapılan çilek üretimi, rekolte ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çilek üretiminde bu yıl yaşanan verim, üreticileri memnun etti. Buldan'ın yüksek kesimlerinde yer alan Yayla, kaşıkçı, Alandız, Kurudere, Yeniçam, Kovanoluk mahallelerinde çilek yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hava şartlarının uygun ortam sağlaması halinde verimin yüksek olacağını kaydetti.

Yayla mahallesinde çilek yetiştiriciliği yapan Ali Yıldırım, "Bu yıl çilekte kaliteli ürün elde ettik. Toptan alıcılarımız bölgemize gelerek alımlarını yapıyorlar. Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yayla bölgesi çileğinin lezzeti, kokusu ve aromasıyla tercih edildiğini belirten Umut Kocakaya ise " Ankara, İstanbul, Manisa ve Denizli'den bölgemize alıcılar gelerek çileğimizi almaktadırlar. Yayla mahallemizde kurulan pazarımızda tarlamızdan topladığımız çilekleri pazarlıyoruz. Bu yıl verim ve kalite anlamında çok iyi ürün var. Üreticimize, alıcılarımıza ve tüketicilerimize hayırlı olsun, bereketini artırsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurudere, Denizli, Buldan, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çilek, Buldan çiftçisini sevindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 MSB: Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi. MSB: Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi.
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:19:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çilek, Buldan çiftçisini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement