Koronavirüs tedbirleri nedeniyle isyan eden iPhone fabrikası işçileri polisle çatıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle isyan eden iPhone fabrikası işçileri polisle çatıştı

24.11.2022 12:02

Koronavirüsle savaşta sıfır vaka politikasıyla hareket eden Çin'in Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler sıkı tedbirleri protesto edip polislerle çatıştı. İnternete düşen görüntülerde işçilerin, "Eve dönmek istiyoruz" sloganları attığı görüldü.

Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar patlak verdi. Dün gece başlayan ve sabaha kadar süren eylemde işçiler, sıkı Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etti.

Sıkı korona tedbirleri iPhone işçilerini isyan ettirdi! Polisle çatışıp, 'Eve dönmek istiyoruz' sloganı attılar

POLİSLERLE ÇATIŞIP BARİYERLERİ YIKTILAR

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 1 aydır kapalı devre çalışan ve giriş çıkışları sıkı şekilde denetlenen işçilerin öfkesi kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü.

Sıkı korona tedbirleri iPhone işçilerini isyan ettirdi! Polisle çatışıp, 'Eve dönmek istiyoruz' sloganı attılar

BAZI İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

"Eve dönmek istiyoruz" sloganları atan işçilerden bazılarının arbede esnasında yaralandığı, bazı işçilerin ise sağlık durumunun ciddi olduğu iddia edildi. Görüntülerde yere düşen bir işçinin koruyucu tulum giyen polisler tarafından tekmelendiği görüldü.

Sıkı korona tedbirleri iPhone işçilerini isyan ettirdi! Polisle çatışıp, 'Eve dönmek istiyoruz' sloganı attılar

İŞÇİLER FABRİKADAN KAÇMIŞTI

Yaklaşık 200 binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada Ekim ayında Covid-19 vakaları görüldüğü gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklanmış, valiz ve sırt çantalarıyla fabrikadan kaçan işçilerin görüntüleri gündem olmuştu. Karantina çerçevesinde Foxconn'un saatlik ücretleri yükseltme ve ikramiye vaadiyle binlerce işçiyi tesiste kalmaya ikna etmesi basına yansımıştı. Foxconn'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle "kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığı ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Üst Düzey Çinli Yetkili, Ulusal Yeniden Canlanmayı Gerçekleştirmek Üzere Güçlü Bir Esin Kaynağı İnşası Çağrısında Bulundu Üst Düzey Çinli Yetkili, Ulusal Yeniden Canlanmayı Gerçekleştirmek Üzere Güçlü Bir Esin Kaynağı İnşası Çağrısında Bulundu Çin, 38 Kişinin Öldüğü Fabrika Yangını İçin Bir Soruşturma Ekibi Kurdu Çin, 38 Kişinin Öldüğü Fabrika Yangını İçin Bir Soruşturma Ekibi Kurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koronavirüs tedbirleri nedeniyle isyan eden iPhone fabrikası işçileri polisle çatıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Jorge Jesus ve futbolcular 100 kız öğrenciye burs verecek
13:16 Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim
13:16 Sağlık alanındaki dev atılımı Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız
12:35 İtalya basınından dikkat çeken iddia! Arda Güler için Fenerbahçe'den söz aldılar
12:31 Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı
12:15 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı!
12:07 Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü
12:05 Güne yükselişle başlayan dolar 18,63 lira seviyelerinden alıcı buluyor
11:59 Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Asgari ücrette 4 senaryo üzerinde duruluyor
11:01 Ambulans görevlisi kaza geçiren kızını yaraları nedeniyle tanıyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 13:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Koronavirüs tedbirleri nedeniyle isyan eden iPhone fabrikası işçileri polisle çatıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement