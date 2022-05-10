Çin, eşit, dengeli küresel kalkınma ortaklığı çağrısında bulundu - Son Dakika
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Çin, eşit, dengeli küresel kalkınma ortaklığı çağrısında bulundu

10.05.2022 10:15
Çin, eşit, dengeli küresel kalkınma ortaklığı çağrısında bulundu

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, eşit ve dengeli bir küresel kalkınma ortaklığının oluşturulması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, eşit ve dengeli bir küresel kalkınma ortaklığının oluşturulması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Pekin'de video konferans yoluyla düzenlenen "Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dost Grubu" Toplantısı'na katıldı ve bir konuşma yaptı. Wang Yi, geçtiğimiz Eylül ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in BM Genel Kurulu'nda küresel kalkınma inisiyatifini ileri sürmesinin, uluslararası toplumun kalkınma sorununa önem vermesini hatırlatmayı, küresel kalkınma ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini hızlandırmayı, uluslararası kalkınma işbirliğini ilerletmeyi amaçladığını kaydetti. Wang, Uluslararası toplumun küresel kalkınma inisiyatifine olumlu yanıt verdiğine ve 100'ü aşkın ülkenin inisiyatife olan desteğini açıkladığına ve 53 ülkenin "Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dost Grubu"na katıldığına vurgu yaptı. Wang, inisiyatifte verimli sonuçların alınması için, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hayata geçirilmesini sağlayan küresel işbirliğinin canlandırılması, küresel kalkınmanın hızlandırılmasına yararlı ortamın oluşturulmasının hızlandırılması, eşit ve dengeli küresel kalkınma ortaklık ilişkilerinin oluşturulması, BM'nin çekirdek ve yönlendirici rolünün yerine getirilmesini içeren 4 maddelik öneride bulundu.

"Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dost Grubu", Çin'in çağrısı üzerine BM çatısı altında kuruldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ana teması "küresel kalkınma girişimlerinde işbirliğini derinleştirmek ve 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak" olarak belirlenen son "Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dost Grubu" Toplantısı'nın açılışına katıldı ve bir konuşma yaptı. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, DOST Partisi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çin, eşit, dengeli küresel kalkınma ortaklığı çağrısında bulundu - Son Dakika


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