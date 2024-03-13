Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile buluştu

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın ziyareti kapsamında ilçeye gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'la buluştu.

Başkan Kıvrak ile DP Genel Başkanı Uysal, Demokrat Parti Çine İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Ziyarette CHP İlçe Başkanı Tayfun Şahin ve Belediye Meclis üyesi adayları da yer aldı.

Aydın ve Çine'nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten DP Genel Başkanı Uysal, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde adaylara başarılar diledi. Merhum Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'i de rahmetle anan Genel Başkan Uysal, "Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partimiz yan yana. Başkanlarımız her ziyaretimizde bizleri yalnız bırakmıyorlar. Her zaman iç içeyiz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Ziyareti ve desteği için Uysal'a teşekkür eden Kıvrak, Çine'nin geleceği için yılmadan yorulmadan çalıştıklarını belirtti.