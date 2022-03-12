Çine'de Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Çine'de Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi

12.03.2022 09:43
Çine'de Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde görev yapan sağlık personeline 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' verildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde görev yapan sağlık personeline 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' verildi.

Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları' programı yürütülmeye devam ediyor. Bu kapsamda anne sütü eğitimcileri tarafından Çine Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda pandemi tedbir kurallarına uygun olarak 19 sağlık personeli ile özel bir hastanede görev yapan 19 sağlık personelinin katılımıyla 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' düzenlendi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı eğitimde, doğum süreci ve emzirme, tensel temas, emzirme sorunları, emzirme ve anne sağlığı başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi. Program sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi. - AYDIN

Çine'de Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Bebek, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çine'de Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi - Son Dakika


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