Çocuk Çekici Kasasında Taşındı - Son Dakika
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Yerel

Çocuk Çekici Kasasında Taşındı

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Tekirdağ'da bir çocuk, seyir halindeki çekici kasasında taşındı. Jandarma soruşturma başlattı.

07.04.2025 22:25
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Çekici kasasında çocuk taşıdı, görüntüler dehşete düşürdü

TEKİRDAĞ - Sosyal medyada yayılan ve bir çocuğun seyir halindeki çekici kasasında taşındığını gösteren görüntüler üzerine jandarma harekete geçti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Karaağaç Bahçeağıl yolu üzerinde çekilen görüntülerde, bir çekicinin arka kasa kısmında yolculuk eden bir çocuk yer aldı. Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler ihbar kabul edilerek Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün Y.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücüye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" ile "araç dışına yolcu bindirmek" maddelerinden toplam 9 bin 456 TL idari para cezası uyguladı.

Görüntülerde küçük çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın çekici kasasında yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuk Çekici Kasasında Taşındı - Son Dakika

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