Çocuk Kanseri Tanısında Ciddi Artış

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Onkoloji Uzmanı Kazancı: "Her yıl 4 bin 500 ile 5 bin arası çocuk kanser tanısı alıyor

BURSA - Çocukluk çağı kanserlerinin, 0-18 yaş arasındaki çocuklarda görülen ve yetişkin kanserlerinden farklı biyolojik özelliklere sahip kanser türleri olduğunu belirten Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, 'En yaygın çocukluk çağı kanserleri lösemi, lenfoma ve beyin tümörleridir. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 400.000 çocuk, ülkemizde de 4 bin 500 ila 5 bin çocuk kanser tanısı almaktadır. Erken tanı ve etkili tedavi yöntemleriyle birçok çocuk sağlığına kavuşabilir' dedi.

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, '15 Şubat Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü' dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Çocukluk çağı kanserleri belirtilerinin kanserin türüne ve yerleşim bölgesine göre değişebildiğini ifade eden Doç. Dr. Kazancı, "Sık görülen belirtiler: nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk veya halsizlik, kolay morarma veya kanamalar, geçmeyen ateş, sürekli ağrı, özellikle kemik ve eklem ağrısı, gözlerde beyaz lekeler, çift görme veya görme kaybı, karında şişlik veya kitle hissi Bu belirtiler başka hastalıklara da işaret edebilir, ancak uzun süre devam ederse mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.' ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor

Tedavinin, genellikle kanserin türüne ve evresine göre belirlendiğini belirten Doç. Dr. Kazancı, 'Yaygın tedavi yöntemleri: kemoterapi (kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan ilaç tedavisi), radyoterapi (tümörleri küçültmek veya yok etmek için radyasyon kullanımı), cerrahi (kanserli dokunun çıkarılması), hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapidir. (Özellikle son yıllarda etkili olan yeni tedavi yaklaşımları) Erken tanı ve tedaviye zamanında başlanması, başarı oranlarını artırır' şeklinde konuştu.

'Erken teşhis, tedavi sürecinde başarı şansını önemli ölçüde artırır'

Çocukluk çağı kanserlerini tam olarak önlemenin mümkün olmadığını ancak erken teşhis ve tedavinin hayati derecede önemli olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Kazancı, 'Maalesef çocukluk çağı kanserlerinin tam olarak önlenmesi her zaman mümkün değildir. Çünkü genellikle genetik faktörler ve bilinmeyen nedenlerle ilişkilidir. Ancak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları (dengeli beslenme, sigara dumanından uzak durma, çevresel toksinlerden kaçınma) ve düzenli sağlık kontrolleriyle erken tanı şansı artırılabilir. Erken teşhis, tedavi sürecinde başarı şansını önemli ölçüde artırır. Kanser ne kadar erken evrede teşhis edilirse hem tedavi yöntemleri daha az invaziv olur hem de çocukların sağlıklı bir yaşama dönme ihtimali yükselir. Ailelerin belirtiler konusunda bilinçli olması ve düzenli sağlık kontrollerine önem vermesi kritik rol oynar.'

'Psikolojik destek almak hem çocuk hem de aile bireyleri için önemlidir'

Bir çocukta kanser tanısı almanın aileler için zorlu bir süreç olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Kazancı, 'Bu süreçte psikolojik destek almak hem çocuk hem de aile bireyleri için önemlidir. Ailelerin, sağlık ekipleriyle yakın iş birliği içinde olması gerekir. Tedavi sürecine dair bilgi almak ve süreç hakkında sorular sormaktan çekinmemeleri önemlidir. Ayrıca, benzer deneyimleri yaşayan diğer ailelerle iletişim kurmak, dayanışma sağlayabilir' değerlendirmesinde bulundu.

'Vakit kaybetmeden doktora başvurun'

Çocukluk çağı kanserleriyle ilgili ailelere önerilerde de bulunan Doç. Dr. Kazancı,

'Çocuğunuzun sağlığıyla ilgili herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde vakit kaybetmeden doktora başvurun. Tedavi sürecinde sağlık ekipleriyle güçlü bir iletişim kurun ve süreci anlamaya çalışın. Psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Çocuğunuzun moralini yüksek tutmak, tedavi sürecine olumlu katkı sağlar. Diğer ailelerle dayanışma gruplarına katılarak deneyim paylaşımında bulunun' ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kazancı, bu özel günün amacının çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu hastalıklarla mücadelede tüm dünyada işbirliği sağlamak; aynı zamanda bu süreçte mücadele eden çocuklara, ailelerine ve sağlık çalışanlarına destek olmayı teşvik etmek olduğunu da sözlerine ekledi.