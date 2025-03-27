Çocuklara Özel İftar Programı - Son Dakika
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Çocuklara Özel İftar Programı

Çocuklara Özel İftar Programı

METOSAD, Diyarbakır'da koruma altındaki çocuklar için iftar düzenleyerek toplumsal dayanışmayı artırdı.

27.03.2025 23:10
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Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkanı Veysi Kaya, "Aile Yılı" kapsamında Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için özel bir iftar programı düzenledi.

METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya, METOSAD İl Başkanı Doğan Şan,Diyarbakır Aile Sosyal İl Müdürlüği Yetkililerin katılımı ile düzenlenen iftar programında konuşan Genel Başkan Veysi Kaya, çocukların toplumun geleceği olduğunu vurgulayarak, onların yanında olmanın ve destek vermenin önemine dikkat çekti. Kaya, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Toplumsal dayanışma ve aile sıcaklığını hissettirmek amacıyla düzenlediğimiz bu iftar programı, sosyal sorumluluk bilincimizin bir yansımasıdır" dedi.

Program, çocukların ve katılımcıların samimi sohbetleriyle devam ederken, METOSAD Başkanı Kaya çocuklara çeşitli hediyeler verirken, etkinlik sıcak ve duygu dolu anlara sahne oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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