Çocuklara özel kitap fuarı ve şenliği

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; çocuklara özel Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin 19 Nisan'da başlayacağını ve 10 gün süreceğini duyurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan çocuklara özel muhteşem bir fuar ve şenlik hazırladıklarını duyuran Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmetlerimiz sürüyor. Çocukların kitap okuyabilecekleri, farklı etkinliklere katılabilecekleri, kapsamlı bir fuar ve şenlik projemizi hayata geçireceğiz" dedi. Büyükkılıç, nitelikli, donanımlı, ahlaklı nesiller yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, "İlim irfan şehrimiz, alimler ve veliler şehrimiz Kayseri'mizin bu güzel fonksiyonuna, bu anlamlı misyonuna uygun olarak kitap fuarları, kütüphanelerle, okullarla, müzelerle, kültür merkezleri ile donatıyor, yeni nesil için çağın ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli altyapıyı sunmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu. Bu kapsamda 19-28 Nisan günleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleneceğini duyuran Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği 19-28 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'de 6 kez kitap fuarı düzenleyen ve rekorlara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu kez de çocuklara özel kitap fuarı düzenleneceğinin altını çizdi. - KAYSERİ