Çocukların "Ogün Ağabeyi" - Son Dakika

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan genç, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Çocukların 'Ogün Ağabeyi' olan Ogün Sever Okur, sosyal medyadan da topladığı bağışlarla, son 2 yılda binlerce çocuğa ve aileye ulaştı.

Tarım işçisi Tahir ve Şehide Okur çiftinin 9 çocuğundan biri olan Ogün Sever, doğduktan sonra 6 sene boyunca Mersin ve Adana'da ailesiyle birlikte çadırlarda yaşadı. Daha sonra babası Tahir'in işini değiştirmesiyle merkeze taşınan Ogün Sever Okur, üniversite eğitiminin ardından Muğla ve Adana'da fotoğrafçı dükkanı açtı.

İşlerini iyileştirdikten sonra çadırdaki çocuklara yardım etmeye başlayan Okur, korona virüs pandemisiyle birlikte kendisini adeta çocuklara adadı. Önce kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eden Okur, sosyal medya sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ve hayırseverler arasında köprü görevi görmeye başladı.

Çocukların 'Ogün Ağabeyi olan Ogün Sever Okur, sosyal medyadan da topladığı bağışlarla, son 2 yılda binlerce çocuğa ve aileye ulaştı. Yurt dışındaki arkadaşlarının sayesinde başka ülkelerden de yardım alan Okur, bugüne kadar çok sayıda çocuğun devletin karşılamadığı ameliyatlarını dahi yaptırttı.

"Bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, babasının girişimleri sayesinde hayatlarının değiştiğini söyleyerek, "Ben de bu çocuklar gibi küçükken 5-6 sene çadırda yaşadım. Sonrasında ise babamın girişimleriyle hayatımız değişti. Buradan her geçtiğim zaman çocukluğumu yaşıyorum. Kendime benzettiğim bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Bütün çocuklara ulaşmaya çalıştığını aktaran Okur, "2 sene önce karar verdim. Pandeminin ilk başladığında herkes çok kötü durumdaydı ama çocuklar daha kötüydü. O yüzden buralardan geçerken aklıma kendi çocukluğum gelince içimde burukluk oldu ve kendimi onlara adadım. Çocuklara hiçbir zaman nereli olduğunu sormadım, sadece 'Aç mısın, bir şeye ihtiyacın var mı' diye sordum. Bundan sonra da böyle olacak. Bir çocuğa ne gerekiyorsa her şekilde yardım ediyorum" ifadelerini kullandı.

Binlerce çocuğa ulaştığını söyleyen Ogün Sever Okur, "İhtiyaç sahiplerinin ameliyat masraflarını karşılamaya, akülü araba almaya çalışıyorum. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görüyorum. Çok kişiye ulaştım, sayısını hiç bilmiyorum. Çocuklar arabayı görünce mutlu oluyorlar, koşmaya başlıyorlar" dedi. - ADANA