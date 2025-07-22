Çorum\'da 5 adet "ticari taksi plakası" kiraya verilecek

Çorum Belediyesi, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi önünde hizmet verecek 5 adet ticari taksi plakasını 10 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor. Belediye Meclisi'nin 07 Ağustos 2024 tarihli ve 84 sayılı kararı doğrultusunda yapılacak olan kiralama ihalesi, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Çorum Belediyesi Konferans Salonu'nda encümen huzurunda açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, her bir taksi plakası için 10 yıllık muhammen kira bedelinin KDV dahil 960 bin TL, geçici teminat bedelinin ise 96 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların; ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, son altı ay içinde alınmış vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeler, taksitli satışlara dair borcu olmadığına ilişkin belediye borcu yazısı ile meslek odasından ya da şoförler odasından alınmış mesleki yeterlilik belgelerini eksiksiz şekilde hazırlamaları gerektiği bildirildi. - ÇORUM