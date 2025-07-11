Çorum\'da 9 Kadın Üretim Hattında İş Başına Geçti

Çorum Belediyesi'nin Kariyer ve İş Merkezi, tarafından seçilerek yönlendirilen 9 kadın katılımcı, eğitimlerini tamamlayarak üretim hattında işbaşı yaptı.

Çorum sanayisinde kadın istihdamının artırılması amacıyla başlatılan program, teorik ve pratik kaynakçılık eğitimleriyle kadınlara yeni bir meslek kazandırırken, aynı zamanda doğrudan istihdam imkanı da sundu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, Armor Isı Transfer'in üretim birimlerinde göreve başladı.Çorum Belediyesi'nin istihdam politikaları çerçevesinde hareket eden Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), iş dünyasıyla kurduğu köprü sayesinde özellikle kadınların üretim süreçlerine dahil edilmesine öncülük ediyor. Bu çerçevede, Kariyer ve İş Merkezi, tarafından seçilerek yönlendirilen 9 kadın katılımcı eğitimlerini tamamlayarak üretim hattında işbaşı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kadınlarımızın üretimde daha fazla yer almasını, aile ekonomisine ve ülke kalkınmasına katkı sunmasını çok önemsiyoruz. ÇOKİŞ aracılığıyla yürüttüğümüz bu tarz iş birlikleriyle, kadınlarımıza meslek edindiriyor, onları nitelikli iş gücü olarak sanayimizin hizmetine sunuyoruz. Kadın emeğine değer katmaya devam edeceğiz." dedi. - ÇORUM