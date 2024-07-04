Çorum Kargı'da tamamlanmayan yol tepkiye neden oluyor - Son Dakika
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Çorum Kargı'da tamamlanmayan yol tepkiye neden oluyor

Çorum'un Kargı ilçesinde 10 yıl önce yapımına başlanan yolun bir kısmının tamamlanmamış olması tepkiye neden olurken, birçok ölümlü kazanın yaşandığı Yeşilköy-Dereköy çıkışına ise dönel kavşak isteniyor. Bölge halkı, benzer ölümlü kazaların yaşandığı yola trafik işaretleri, trafik lambası, dönel kavşak veya güvenlik kamerası gibi tedbirler alınmasını talep ediyor.

04.07.2024 16:54
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Çorum'un Kargı ilçesinde 10 yıl önce yapımına başlanılan yolun bir kısmının tamamlanmamış olması tepkiye neden olurken, birçok ölümlü kazanın yaşandığı Yeşilköy- Dereköy çıkışına ise dönel kavşak isteniyor.

Çorum'un Kargı ilçesi batı çıkışından Yeşilköy, Dereköy çıkışına kadar olan yaklaşık 8 kilometrelik Sinop yolu bölge halkını endişelendiriyor. Birçok ölümlü ve hayati tehlikeli yaralanmalı trafik kazalarına neden olan yolda geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada Şakir Yağız isimli bir vatandaşın hayatını kaybetmesi bölge halkını derinden yaraladı.

Benzer ölümlü kazaların yaşandığı yola trafik işaretleri, trafik lambası, dönel kavşak veya güvenlik kamerası gibi tedbirler alınmasını isteyen bölge halkı birkaç yıl önce de köylerinden bir teyzenin aynı yolda hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgede yaşayan halkın çocuklarının yola çıkmasından ciddi anlamda endişe duydukları belirtilirken, konunun Çorum Milletvekillerine de ilettikleri öğrenildi.

Kargı Dayanışma ve Kültür Derneği (KARDER) Başkanı Kadir İnkaya, Milletvekillerine iletilen ölüm yolu konusuna çözüm bulunmasını, 10 yıl önce yapımına başlanılan Sinop yolu başlangıcının tamamlanmayan kısmının da bitirilmesini bölge halkı olarak beklediklerini ifade etti.

Sinop yolu başlangıcı olan Beygircioğlu köyü ile Kargı ilçesi arasında 10 kilometrelik çift yönlü yolun gidiş yönünün tamamlandığı, ancak geliş yönünde yaklaşık 5 kilometrelik kısmının yıllardır bitilmediğini ifade eden bölge halkı 10 yılı aşan süre içerisinde tabelanın eskidiğini dile getirerek duruma tepki gösterdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Kargı'da tamamlanmayan yol tepkiye neden oluyor - Son Dakika

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