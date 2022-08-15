Yaralı halde bulduğu yavru geyiğe bebek gibi baktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı halde bulduğu yavru geyiğe bebek gibi baktı

15.08.2022 10:10
Yaralı halde bulduğu yavru geyiğe bebek gibi baktı

Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan Mehmet Kavuncu isimli vatandaş, arazide yaralı halde bulduğu yavru kızıl geyiği biberonla besleyip tedavi edilmek üzere ekiplere teslim etti.

Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan Mehmet Kavuncu isimli vatandaş, arazide yaralı halde bulduğu yavru kızıl geyiği biberonla besleyip tedavi edilmek üzere ekiplere teslim etti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan Mehmet Kavuncu, mantar toplamak için araziye çıktı. Kavuncu, arazide gezdiği sırada yaralı yavru bir geyik buldu. Kavuncu, yaralı olduğunu anladığı yavru kızıl geyiği yaşadığı köye götürdü. Bitkin düşen hayvanı önce biberonla besleyen Kavuncu, daha sonra ilçe merkezine giderek ilaç aldı. Köydeki evinde yaralı geyiğe ilk müdahaleyi yapan Kavuncu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür ve ekipler, yaralı hayvanı teslim alarak tedavisi için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

"Süt verdim, su verdim kendi ellerimle besledim"

Geyik yavrusunu mantar toplamak için gittiği arazide bulduğunu söyleyen Kavuncu, "Perşembe günü mantara gitmiştik. Arazide bu güzel hayvanı gördük. Baktık yaralı. Bir süre kaçtıktan sonra yakaladık. Yavruyu kontrol ettiğimde vücudunda yaralar olduğunu ve yaralarında kurtlandığını gördüm. Tedavi ettirmek için köye getirdim. Önce hayvanı ılık su ile tamamen yıkadık. Yaraların tedavi edilmesi içinde veterinerden ilaç aldım. Süt verdik, su verdik kendi ellerimizle besledik. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdik. Şimdi onlara teslim ediyoruz. Eğer doğada bıraksaydık kurtlar veya köpekler yem olurdu. Canına kıyarlardı" dedi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Depremin izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor Depremin izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor Yaralı güvercine esnaf şefkati Yaralı güvercine esnaf şefkati
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çorum, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı halde bulduğu yavru geyiğe bebek gibi baktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:06 Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı
10:00 Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
09:55 YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti
09:47 Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı
09:50 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı
09:30 Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
09:42 Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
09:17 Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık
09:18 Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu
09:35 Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 10:15:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yaralı halde bulduğu yavru geyiğe bebek gibi baktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement