Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni İmzaladı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni İmzaladı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi\'ni İmzaladı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak Adana için sürdürülebilir bir gelecek hedefledi. Kozay, karbon ayak izini azaltma ve yenilenebilir enerji geçişi için daha güçlü adımlar atacaklarını duyurdu.

14.01.2025 10:46  Güncelleme: 10:48
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşılması için belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı. Kozay, "Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Çukurova için artık çok daha güçlü adımlar atacağız. Çukurova'mıza ve Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Belediye Meclisi'nin verdiği yetkiyle İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Kozay, "Çukurova'mız ve şehrimiz adına çok önemli bir taahhüdü yerine getiriyoruz. Küresel İklim ve Enerji Başkanlar Sözleşmesi'nin bir parçası olmak daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturma yolculuğumuzda güçlü bir adım atmak anlamına geliyor. Şehrimizin karbon ayak izini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak için bundan sonra daha fazla ve kararlılıkla çalışacağız" diye konuştu.

"Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışacağız"

Yerelde atılan her adımın, küresel düzeyde büyük değişimlerin habercisi olabileceğinin altını çizen Başkan Kozay, "Halkımız, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi ile birlikte çalışarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir Çukurova inşa edeceğiz. Bu yolculuk kolay olmayabilir; ancak unutmamalıyız ki her bir yerel adım, küresel çapta büyük bir etki oluşturabilir. Hep birlikte çalışarak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni İmzaladı - Son Dakika

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