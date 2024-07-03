Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesi hakkında tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ı 6 Temmuz tarihinde ise Azerbaycan'ı ziyaret edecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın Anayasanın 106'ncı maddesi gereğince alındığı belirtildi. - ANKARA
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