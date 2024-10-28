Cumhuriyet\'in 101. Yılında Opera ve Müzik Coşkusu

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Dünyaca ünlü operacılar Sinem ve Didem Balık Cumhuriyet için söyledi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında birbirinden coşkulu etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Operanın ikizleri olarak anılan dünyaca ünlü opera sanatçıları soprano Sinem Balık ve mezzosoprano Didem Balık, Türk müziğinin birbirinden güzel ezgilerini Balıkesirliler için söyledi. Akçay Meydanında ise Yusuf Dede konserinde vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü hazırladığı 4 günlük program çerçevesinde kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Konserleri kapsamında Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi'nde dünyaca ünlü opera sanatçıları Didem ve Sinem Balık, Akçay Meydanında ise aynı gün Yusuf Dede binlerce kişi Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türk müziğinin eşsiz şarkılarını söylediler

Operanın ikizleri olarak anılan dünyaca ünlü opera sanatçıları soprano Sinem Balık ve mezzosoprano Didem Balık, Türk müziğinin birbirinden güzel ezgilerini Balıkesirliler için söyledi. İlk Türk tangosu olan Mazi Kalbimde Yaradır, Yıldızların Altında, Hatırla Sevgili gibi şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Akçay meydanda Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Balıkesir'in ilçelerinde de büyük bir coşkuyla sürüyor. Akçay Meydanında gerçekleştirilen Yusuf Dede konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dede'nin birbirinden güzel şarkılarına eşlik eden Akçaylılar Cumhuriyet'in 101. yaşını böyle coşkulu bir etkinlikle kutladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.