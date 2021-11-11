Daday'da 9'u 5 gece hayat durdu - Son Dakika

Daday'da 9'u 5 gece hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü Daday'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü Daday'da düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü Daday'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle anıldı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başlayan anma töreninde saat 09.05'te hayat adeta durdu. Jandarma, Polis, Ambulans ve İtfaiye araçlarının siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşını okudular. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Turgay Çelebican yaparken anma töreni yine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Nisa Nur Oğuz'un "Mustafa Kemal'ler Tükenmez" adlı şiiri okuması ile sona erdi. - KASTAMONU

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